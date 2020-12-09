Губернатор поручил активизировать подготовку к Новому году

9 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

На прошедшем сегодня аппаратном совещании губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил заместителям активизировать подготовку подведомственных отраслей и муниципалитетов к периоду новогодних праздников, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Чтобы новогодние и рождественские праздники жители наших городов и районов встретили в хорошем настроении, нужно заблаговременно решить ряд задач, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Во-первых, обеспечить безопасность, в том числе эпидемиологическую, не снижая надзор за соблюдением ограничений. Во-вторых, взять на особый контроль работу объектов коммунального хозяйства и энергетики, еще раз проверить наличие запасов топлива в отдаленных населенных пунктах и резервные мощности. Наконец, форсировать подготовку зимних сооружений и праздничное оформление городов и районов».

Глава региона подчеркнул, что если северская лыжная база «Янтарь» полностью готова к массовым зимним стартам, то аналогичные базы в областном центре — как муниципальные, так и частные — еще далеки от идеала. В этой связи Сергей Жвачкин поручил исполняющему обязанности мэра Томска Михаилу Ратнеру вместе с профильными службами провести необходимую работу.

«Наша задача — чтобы все лыжные базы, катки, ледовые городки работали как часы, чтобы лыжные трассы были накатаны и как следует освещены, — подчеркнул глава региона. — Напоминаю, что при этом нам нужно обеспечить соблюдение всех противоэпидемических мер в пунктах проката».

Губернатор позитивно оценил новогоднюю иллюминацию в Томске, призвал ускорить новогоднее оформление торговых центров, а также посоветовал не забывать о музыке, которая по возможности должна звучать и на катках, и в магазинах.

Напомним, что работодателям Томской области рекомендовали сделать выходным последний день 2020 года

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