Работодателям Томской области рекомендовали сделать выходным последний день 2020 года

7 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня в обладминистрации с четверга, 31 декабря на субботу, 26 декабря, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника департамента информационной политики администрации региона Алексея Севостьянова.

Согласно тексту распоряжения, 31 декабря в обязательном порядке станет выходным для сотрудников обладминистрации, а для других органов власти эта мера носит рекомендательный характер.

«31 декабря для наших бюджетников вновь выходной, и этой традиции не год, и не два. Каждый год мы переносим рабочий день с 31 декабря на другой день, потому что у томичей и томичек должна быть возможность подготовиться к одному из главных праздников года. Рассчитываю, что работодатели, имеющие возможность принять аналогичное решение, пойдут сотрудникам навстречу», — процитировал Севостьянов слова главы региона.

Он отметил, что распоряжение подписано «в целях эффективной организации рабочего времени и рационального использования праздничных дней в период новогодних каникул».

Несмотря на то, что распоряжение обязательно для сотрудников администрации, а для других носит рекомендательный характер, 31 декабря оказывается выходным для большинства предприятий и организаций Томской области.

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