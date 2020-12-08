Театр должен быть местом, где нет скучающего зрителя — новый режиссер ТЮЗа

8 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 8 декабря, в ходе традиционного пресс-завтрака директор Томского Театра юного зрителя Андрей Сидоров представил нового главного режиссера ТЮЗа Дмитрия Акимова.

Вместе они рассказали журналистам о планах театра на начавшийся 42-го театральный сезон.

Дмитрий Акимов работает в ТЮЗе с сентября. Долгое время служил в Иркутском академическом драматическом театре им.Охлопкова, потом начал заниматься режиссурой, закончил театральный институт им.Щукина и возглавил черемховский драматический театр им.Гуркина. Затем получил предложение приехать в ТЮЗ.

«С чем я столкнулся, когда приехал в Томск: я думал — студенческий город, молодежь просто косяком идет в театр. А нет. Значит эту задачу нужно решать. Применять ресурсы, маркетинговые ходы, которые привлекут студентов в театр», - отмечает Дмитрий Акимов.

Начало нового сезона для томского ТЮЗа выдалось сложным: едва выпустили две премьеры, как не стало ведущего актёра театра — заслуженного артиста России Александра Виниченко. Он был занят в 7 спектаклях большой формы из текущего репертуара, среди которых «Музыка ночью», «Эх, судьба, судьба косая...», «Портрет» и другие. Некоторые из спектаклей удастся сохранить. Так, недавнюю премьеру «Портрет» в новой редакции зрители увидят уже 17 декабря. Однако с какими-то придётся проститься. Окончательное решение будет принято после переговоров со всеми режиссёрами-постановщиками спектаклей.

Другой особенностью этого сезона уже стали первые офлайн-показы спектаклей, выпущенных в период карантина в прошлом сезоне. Кроме «Портрета» и «Кентервильского привидения» зрителей ждёт ещё «Тисту — мальчик с зелёными пальцами». Его покажут в январе, после новогодней кампании.

Новый год в театре тоже пройдёт непривычно. В связи с введённым из-за пандемии ограничением на проведение «ёлок» в ТЮЗе впервые не будет интерактивной программы перед началом спектакля. Однако театр позаботился о том, как провести это время интересно и при этом соблюдая социальную дистанцию. Будет музыка, праздничное оформление фойе, розыгрыш подарков и Дед Мороз со Снегурочкой, которых дети смогут увидеть с помощью новых технологий, выручивших миллионы людей во время изоляции.

В рамках новогодней кампании, кроме уже хорошо знакомых томичам спектаклей, ТЮЗ представит яркий мюзикл «Кентервильское привидение» по мотивам сказки Оскара Уайльда, гастроли Организации творческого процесса «ОткрытО» со спектаклем «Федя Булкин» и первую на томской сцене работу нового главного режиссёра Дмитрия Акимова «Беспринципный новый год».

«25 декабря будет у нас легкая премьера — спектакль-концерт по рассказам Александра Цыпкина «Беспринципный Новый год», где мы инсценируем 5 рассказов автора, разбавим это живой музыкой. Концепция этой истории в том, что, несмотря ни на что, чудо обязательно случится. Все герои попадают в какие-то невероятные катаклизмы и, несмотря ни на что, выходят сухими из воды. За живую музыку будет отвечать Степан Пономарев. Будут контрабас, саксофон, фортепиано. Там будут исполнены узнаваемые песни, которые будут привязаны к повествованию», – рассказывает Дмитрий Акимов.

В финале 2020-го года выходит и комедия «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира. Её репетиции завершает режиссёр Иван Орлов. Премьера состоится уже 12 декабря.

В начале нового года ТЮЗ начнёт работу сразу над тремя спектаклями. Дмитрий Акимов на большой сцене приступит к постановке «Не от мира сего» по мотивам последней пьесы Александра Островского. Над пьесой он работал вместе с Артёмом Казюхановым: они придумали её сценическую адаптацию, и именно этот проект станет первым драматическим спектаклем Акимова в Томском ТЮЗе. Премьера ожидается 5 марта.

Также в этом сезоне в ТЮЗе намерены отметить День театра — 27 марта. Планируются читки, показы и выступления.

В январе приступит к работе над новым спектаклем штатный режиссёр-постановщик ТЮЗа Дмитрий Гомзяков. После классических текстов Антона Чехова и Николая Гоголя, ставшими на сцене театра весьма современными спектаклями, Дмитрий обратился к роману Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи». Жёсткая сатира, которой «напитан» роман, и особенное, предельно честное, актёрское существование артистов (именно на этом Дмитрий решил сосредоточить своё внимание) дадут повод подискутировать тем, кто внимательно следит за творчеством молодого режиссёра. Премьера, запланированная на весну, будет выпущена на малой сцене театра.

Ещё одна работа, которую начнёт зимой режиссёр Юлия Михеева, выйдет весной на малой сцене для маленьких зрителей. Сотрудничество с Юлией должно было состояться в прошлом сезоне, однако из-за длительного карантина его пришлось перенести. Первоначально обсуждался спектакль на музыку Астора Пьяццоллы «Времена года», основанный на выразительном пластическом решении.

Другой спектакль для детей театр выпустит на большой сцене к началу мая. Режиссёр Максим Ларин будет работать над сказкой «Кот в сапогах». После него постановку на большой сцене начнёт Дмитрий Акриш, номинант Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» 2020-го года. Акриша интересует актуальная сегодня тема подросткового буллинга, и сейчас он в поиске подходящего материала для спектакля в Томском ТЮЗе.

«Я придерживаюсь политики, чтобы труппа развивалась благодаря общению с разными режиссерами, - отмечает Дмитрий Акимов. – Год предстоит достаточно сложный. Мы вынуждены собирать всего лишь 50% зрителя, это нелегко для театра, но слава богу, что хоть так. Мы планируем сделать ряд некоммерческих проектов. У меня мечта, чтобы в театре появился уличный спектакль. Мы ведем переговоры с с питерской командой «Странствующие куклы господина ПэЖо». Нам нужны только средства и возможности, чтобы это реализовать».

Также театр подал заявку на участие в федеральном проекте «Большие гастроли театров для детей и молодёжи». Если её поддержат, то в конце мая состоятся обменные гастроли с Хабаровским ТЮЗом.

До окончания сезона, которое запланировано на середину июля, ТЮЗ выпустит и несколько проектов. В конце апреля-начале мая пройдут ежегодные фестивали «Театр в кармане» (молодёжный фестиваль коротких спектаклей) и «Майский жук» (фестиваль детских самодеятельных театральных коллективов).

Осенью в театре планируют запустить режиссерско-актерскую лабораторию совместно с издательством «Самокат», в рамках которой приглашенным режиссерам предложат поработать с современной детской прозой.

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