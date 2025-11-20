«Ростелеком» объединил в одну систему видеопотоки с тысячи уличных камер

20 ноября 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» завершил проект по созданию комплексной системы «Безопасный город» в Томске. Новая цифровая платформа позволит экстренным службам, властям и органам правопорядка удаленно контролировать обстановку в городе, что повысит уровень защищенности людей.

Оператор подключил к единой платформе тысячу городских камер, часть из которых оснащена видеоаналитикой с функцией распознавания лиц. Для реализации проекта «Ростелеком» предоставил заказчику собственные технологические площади, где установил серверное оборудование со специализированным программным обеспечением и криптошлюзы, а также организовал дополнительные каналы связи.

Благодаря новой системе уполномоченные сотрудники ведомств со своих автоматизированных рабочих мест смогут прогнозировать, предупреждать и устранять потенциальные угрозы населению. Также платформа позволит контролировать соблюдение порядка в местах массового скопления людей.

— Безопасность жителей — один из приоритетов нашей работы совместно с органами правопорядка, специальными и оперативными службами. Система «Безопасный город» решает задачу профилактики правонарушений, их оперативного пресечения, раскрытия и расследования. Мы в Томской области активно развиваем цифровизацию в реальном секторе экономики, в социальной сфере, что соответствует целям и задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». И, конечно, общественная безопасность не должна стоять в стороне современных технологий, — отметил губернатор Томской области Владимир Мазур.

— Внедрение комплексной интеграционной системы «Безопасный город» в Томске — это новый этап территориальной цифровизации и наглядный пример того, как технологии служат благополучию человека. В перспективе мы готовы масштабировать систему, например, подключив к ней коммунальные службы, — подчеркнул директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

