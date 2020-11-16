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Скончался известный томский актер Александр Виниченко

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Вчера вечером, 15 ноября, скончался ведущий актер Томского театра юного зрителя, заслуженный артист России Александр Виниченко.

«Мы все потрясены этой внезапной трагической новостью», — сообщают в группе театра ВКонтакте.

Прощание с актером состоится в здании ТЮЗа (пер.Нахановича, 4) 18 ноября с 13:00 до 14:00.

Александр Виниченко родился в Новосибирске, здесь же закончил театральное училище. После этого артист работал в Государственном русском драматическом театре им.Н.А.Бестужева (Бурятская АССР), Лысьвенском драматическом театре, Новосибирском театре «Старый дом», Томском областном драматическом театре. С 1998 года Александр Виниченко перешел в томский ТЮЗ, где сыграл много больших, важных ролей в спектаклях, ставших культовыми во многом благодаря его работам. Хулио в «Дикаре», Он в «Под небом голубым», Александр I, он же старец Федор в «Северном Сфинксе или Сказании о старце Федоре».

Артиста-Виниченко любили и зрители, и театральные эксперты. Он получил немало наград, среди них премия за «Лучшую мужскую роль второго плана» театрального томского фестиваля «Маска» за роль Бургомистра в спектакле «Дракон».

Несмотря на насыщенную профессиональную жизнь, Александр Геннадьевич интересовался далеко не только театром — он был известным меломаном, неравнодушным к рок-н-роллу. Много читал и умел рассказывать о книгах. Обожал кататься по городу на велосипеде. Увлекался футболом, следил за матчами.

Коллектив Томского Обзора выражает соболезнования семье, коллегам и близким Александра Виниченко.

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