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Сколько будут длиться новогодние каникулы в Томске

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В новогодние каникулы томичи будут отдыхать традиционно 10 дней — с 1 по 10 января. Тогда как 31 декабря в этом году остается рабочим днем. Однако, согласно статье 95 части 1 Трудового кодекса РФ, протяженность рабочего дня будет сокращена на один час.

Также в 2021 году предусмотрен перенос выходных дней. В постановлении Правительства РФ № 1648 от 10 октября 2020 г. указано следующее:

Таким образом для всех жителей страны в 2021 году 31 декабря станет выходным днем.

Напомним, в этом году в Томске не будет праздничного открытия главной городской ели и новогоднего фейерверка.

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