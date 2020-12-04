Сколько будут длиться новогодние каникулы в Томске
4 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина
В новогодние каникулы томичи будут отдыхать традиционно 10 дней — с 1 по 10 января. Тогда как 31 декабря в этом году остается рабочим днем. Однако, согласно статье 95 части 1 Трудового кодекса РФ, протяженность рабочего дня будет сокращена на один час.
Также в 2021 году предусмотрен перенос выходных дней. В постановлении Правительства РФ № 1648 от 10 октября 2020 г. указано следующее:
- суббота 2 января переносится на пятницу 5 ноября;
- воскресенье 3 января — на пятницу 31 декабря (2021г. — прим. ред.);
- суббота 20 февраля — на понедельник 22 февраля.
Таким образом для всех жителей страны в 2021 году 31 декабря станет выходным днем.
Напомним, в этом году в Томске не будет праздничного открытия главной городской ели и новогоднего фейерверка.
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