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Традиционной праздничной программы в честь открытия главной новогодней ёлки Томска не будет

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В связи с непростой эпидемиологической обстановкой в Томской области не планируется проводить традиционную праздничную новогоднюю программу на Ново-Соборной площади в Томске, сообщают в пресс-службе мэрии.

Фестиваль «Хрустальный Томск» также отменен. По заявлению мэрии, главная площадь города все-равно будет готова к новогодним праздникам: до 10 декабря здесь будет полностью смонтирована и украшена новогодняя елка (работы уже ведутся). К 18 декабря планируют возвести ледовый городок. Тема городка пока не заявлена, однако, известно, что работать над ним будут мастера со всей России, которые хорошо показали себя на прошлых фестивалях ледовых скульптур «Хрустальный Томск».

«Площадь Ново-Соборная — популярное место прогулок у горожан и гостей города. Несмотря на то, что массовые мероприятия из-за пандемии у нас в этом году не состояться, мы должны создать томичам новогоднее настроение и ощущение зимнего праздника», — отметил заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин на аппаратном совещании поручил своему заместителю организовать подготовку городов и районов области к новогодним праздникам. В частности, определить графики включения новогодней иллюминации, разработать порядок работы лыжных баз и катков, начинать украшать общественные места и витрины торговых центров.

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