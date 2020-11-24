Губернатор Томской области поручил активизировать перевод сотрудников на удаленный режим

24 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Накануне, 23 ноября, губернатор Томской области поручил отраслевым заместителям активизировать перевод работников на удаленный режим работы и обратился с аналогичным призывом к работодателям, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Сегодня наши медики делают все возможное, чтобы одолеть вторую волну эпидемии, но без нашей поддержки им не справиться, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Пока мы рекомендуем, а не обязываем перевести 30 процентов работников на удаленный режим. Это позволяет сократить риски распространения эпидемии. Но на «удаленке» сегодня работают всего 6 процентов работающих, и этого недостаточно. Обращаюсь к работодателям: давайте беречь своих людей, особенно старшего возраста, давайте находить возможность позволить людям работать из дома. Всем вместе, сообща, нам нужно пережить этот трудный период».

Также в рамках прошедшего накануне аппаратного совещания глава региона поручил своему заместителю организовать подготовку городов и районов области к новогодним праздникам. В частности, определить графики включения новогодней иллюминации, разработать порядок работы лыжных баз и катков, начинать украшать общественные места и витрины торговых центров.

«Тяжелейший високосный год с коронавирусом, коронакризисом и другими событиями никому не добавил хорошего настроения. Давайте создадим его жителям к Новому году, который будет обязательно лучше», - поручил Сергей Жвачкин.

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