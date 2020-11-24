18+
18+

Губернатор Томской области поручил активизировать перевод сотрудников на удаленный режим

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, губернатор работодатели сотрудники удаленный режим когда введут удаленку Губернатор Томской области поручил активизировать перевод сотрудников на удаленный режим

Накануне, 23 ноября, губернатор Томской области поручил отраслевым заместителям активизировать перевод работников на удаленный режим работы и обратился с аналогичным призывом к работодателям, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Сегодня наши медики делают все возможное, чтобы одолеть вторую волну эпидемии, но без нашей поддержки им не справиться, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Пока мы рекомендуем, а не обязываем перевести 30 процентов работников на удаленный режим. Это позволяет сократить риски распространения эпидемии. Но на «удаленке» сегодня работают всего 6 процентов работающих, и этого недостаточно. Обращаюсь к работодателям: давайте беречь своих людей, особенно старшего возраста, давайте находить возможность позволить людям работать из дома. Всем вместе, сообща, нам нужно пережить этот трудный период».

Также в рамках прошедшего накануне аппаратного совещания глава региона поручил своему заместителю организовать подготовку городов и районов области к новогодним праздникам. В частности, определить графики включения новогодней иллюминации, разработать порядок работы лыжных баз и катков, начинать украшать общественные места и витрины торговых центров.

«Тяжелейший високосный год с коронавирусом, коронакризисом и другими событиями никому не добавил хорошего настроения. Давайте создадим его жителям к Новому году, который будет обязательно лучше», - поручил Сергей Жвачкин.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Мэр Томска Кляйн задержан правоохранительными органами — источник

13 ноября 2020
Томские новости

Томичка взяла кредиты на 270 тыс. рублей, чтобы этого не сделали мошенники, но прогадала

6 ноября 2020
Томские новости

В Томске 19-летняя девушка пострадала при столкновении ВАЗа и Hyundai

12 ноября 2020
Томские новости

Томские заведения запустили «Зеленую зону»

11 ноября 2020
Томские новости

Водитель иномарки сбил двух женщин в Томском районе, одна из них скончалась на месте

26 октября 2020
Томские новости

Одинокие пожилые жители Томской области и инвалиды смогут попасть в приемную семью — законопроект

29 октября 2020
Томские новости

Музейный art relax. Как Томский областной краеведческий музей готовится к Ночи искусств

31 октября 2020
Томские новости

Более 200 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области, двое заболевших скончались

8 ноября 2020
Томские новости

Подросток попал под колеса иномарки в Томске

11 ноября 2020
Комментарии для сайта Cackle