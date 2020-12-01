Традиционного новогоднего фейерверка в Томске не будет

Томский Обзор / Фото: 1 декабря 2020 // Фото: pixabay.com

Мэрия Томска отказалась от проведения традиционного фейерверка в новогоднюю ночь в связи с введенными ограничениями из-за коронавируса, сообщил на очередном собрании гордумы заммэра города по соцполитике Константин Чубенко.

«Как вы знаете, проводить развлекательные новогодние мероприятия с Дедом Морозом и Снегурочкой будет запрещено. Торжественного открытия новогодних елок, массовых мероприятий и фейерверка не будет. Фестиваля „Хрустальный Томск“ (конкурс по созданию ледовых скульптур — прим.ред.) не будет, но мастера оформят площадь Новособорную», — приводит слова Чубенко агентство "Интерфакс-Сибирь".

При этом, по его словам, в районах Томска будут работать ледовые городки с прокатом инвентаря, но с учетом реализации мер безопасности.

«Также идет запуск в работу 27 ледовых катков. Их территории будут оформлены с музыкальным сопровождением. Также будут работать весь зимний период работать восемь лыжных баз с протяженностью трасс 44 км», — отметил Чубенко.

Он добавил, что в рамках утвержденной концепции город украшается праздничными иллюминацией и элементами — планируется украсить 1,5 тыс. зданий и объектов.

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