В Томске разработали экскурсионный маршрут в честь 100-летия Егора Лигачева

8 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: из фондов ЦДНИ ТО

Томский экскурсовод Юрий Рудницкий разработал экскурсию, посвященную Егору Лигачеву и его вкладу в развитие Томска и области.

Экскурсионный маршрут создавался для регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма-2020». Он включает в себя как объекты в Томском районе, появившиеся или видоизменившиеся благодаря активной деятельности Лигачева, так и городские районы. В частности, в экскурсию вошли аэропорт, ТНХ, Каштак, Иркутский тракт, Комсомольский проспект, площадь Ленина, Театральный сквер, Лагерный сад и площадь вокзала Томск-I.

«Маршрут в честь Лигачева решили создать специально к его вековому юбилею. За период руководства Егора Кузьмича в нашем городе и области появилось большое количество предприятий, новых жилых районов, запустили троллейбусы, получил развитие аэропорт и многое, многое другое. Но, к сожалению, не все жители помнят и знают, что всё это возникло именно в период когда он был руководителем области, в связи с этим и возникла идея создать такой экскурсионный маршрут», — рассказывает Юрий Рудницкий.

Автор экскурсии отмечает, что в связи с эпидобстановкой проведение экскурсий по новому маршруту пока не планируется. Сейчас Юрий Рудницкий совместно с ООО «Первое Экскурсионное Бюро» работают над доработкой маршрута, делая его «лучше, насыщеннее и интереснее».

Подробнее узнать о Егоре Лигачеве и его деятельности в Томской области можно в нашем материале.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: