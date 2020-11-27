В ДТП с двумя маршрутками в Томске пострадали две женщины, одну госпитализировали

Томский Обзор / Фото: 27 ноября 2020 // Фото: vk.com/public_tomsk_police

В результате произошедшего сегодня, 27 ноября, ДТП с участием двух маршрутных автобусов на пр.Кирова пострадали две женщины, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

После осмотра прибывшими на вызов медиками, одна из них при наличии ушибов от госпитализации отказалась. Вторую на «скорой» доставили в Томскую областную клиническую больницу. На месте работали три бригады скорой медицинской помощи.

«В данный момент женщина проходит обследование. Ее состояние предварительно оценивается как средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел сегодня в 19.18 на пр.Кирова, 62.

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