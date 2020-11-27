В Томске опрокинулась маршрутка
27 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: vk.com/public_tomsk_police
Сегодня вечером, 27 ноября, в Томске опрокинулся маршрутный ПАЗ, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 19.18 на пр.Кирова, 62. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Свидетелей и очевидцев произошедшего просят обращаться в ДГ ОБ ДПС ГИБДД по телефонам: 66-44-22, 66-44-24.
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