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В Томске опрокинулась маршрутка

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Сегодня вечером, 27 ноября, в Томске опрокинулся маршрутный ПАЗ, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.18 на пр.Кирова, 62. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Свидетелей и очевидцев произошедшего просят обращаться в ДГ ОБ ДПС ГИБДД по телефонам: 66-44-22, 66-44-24.

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