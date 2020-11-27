Выпавшую с балкона томской многоэтажки девочку выписали из больницы

27 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Шестилетняя девочка, госпитализированная в больницу скорой медицинской помощи №2 после падения с балкона 4 этажа пятиэтажного дома в Томске, выписана из медучреждения, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

«Состояние ребенка удовлетворительное, ей рекомендовано дальнейшее наблюдение у невролога в поликлинике по месту жительства», - сообщил главный врач больницы скорой медицинской помощи № 2 Андрей Караваев.

Напомним, инцидент произошел 21 ноября. На место случившегося экстренно приехала бригада скорой медицинской помощи. Девочка была доставлена в больницу скорой медицинской помощи №2, где находилась под наблюдение медицинских работников. Несмотря на падение с высоты, у ребенка не зафиксировано переломов.

По факту падения девочки томские следователи инициировали проверку. По данным следствия, в момент происшествия матери девочки не было дома.

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