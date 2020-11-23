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Следователи инициировали проверку по факту падения девочки с балкона многоэтажки в Томске

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В Томской области проводится доследственная проверка по факту падения малолетней девочки с балкона жилого дома в Ленинском районе Томска, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, 21 ноября ребенок упал с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного дома. Девочка упала в сугроб и получила телесные повреждения, связи с чем была госпитализирована.

«Установлено, что пострадавшая проживала по указанному адресу с матерью, которая на момент падения ребенка отсутствовала дома», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В свою очередь в пресс-службе регионального департамента здравоохранения отмечают, что состояние девочки ближе к удовлетворительному. Девочка находится под наблюдением медицинских работников в травматологическом отделении больницы скорой медицинской помощи №2. Несмотря на падение с высоты, у ребенка не зафиксировано переломов.

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