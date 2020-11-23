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Томичи могут поддержать благотворительную юридическую службу PRO DEO на всероссийской конкурсе

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Благотворительная юридическая служба PRO DEO томской фирмы «LL.C-Право» принимает участие в рейтинге «Право.ru-300».

Как сообщают организаторы конкурса, PRO DEO претендует на победу в номинации Pro Bono, присуждаемой за проекты по оказанию бесплатной юридической помощи некоммерческим, общественным и благотворительным организациям, учреждениям культуры и спорта, фондам, а также малоимущим гражданам, которые не могут оплатить юридические услуги.

Благотворительная юридическая служба томской фирмы оказывает помощь малоимущим жителям Томска. За время существования службы команда бесплатно восстановила более 15 паспортов, оказала более 500 консультаций, совершила три поездки в малые города и села, провела множество информационных консультаций по заполнению государственных сайтов, а также провела более 10 семинаров по правовой грамотности. PRO DEO проводит бесплатные юридические консультации, помогает в решении сложных правовых вопросов, а также в трудоустройстве. Так, сотрудники службы регулярно работают с другим томским благотворительным проектом — «Автобусом милосердия», выезжая на места, где собираются бездомные и малоимущие жители города.

Томичи могут поддержать томский благотворительный проект, проголосовав за него на сайте «Право.ru-300». Итоги конкурса подведут 4 декабря.

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