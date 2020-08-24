Еда и социализация. Как в Томске работает «автобус милосердия»

24 августа 2020 / Партнерский материал

Уже более полугода бездомным и малоимущим в Томске помогает «Автобус милосердия». Социальный проект организовал в феврале 2020-го томский священник отец Сергий Беляев.

Благодаря «Автобусу», нуждающиеся получают не только бесплатное питание, но и юридическую помощь. А самое главное — возможность социализации.

Рассказываем, как устроен «Автобус милосердия».

Как появился проект?

Первые мысли о запуске проекта появились у настоятеля храма Николая Чудотворца в с. Тимирязевское отца Сергия во время регулярных благотворительных акций в туберкулезной больнице.

— Среди пациентов немало бездомных, тех, кто после тюрьмы, употребляющих наркотики и спиртное. При общении с ними я понял, что это люди с очень тяжелой судьбой. И для них эта больница — спасение. Их кормят, у них одежда есть, крыша над головой. Некоторые из них готовы бы изменить свою жизнь, но не знают, с чего начать, ориентиры в жизни совершенно потеряны, даже не знают, что им делать. Я понял, что таких людей очень много и на улице, — рассказывает отец Сергий. — Мы с церковного амвона часто слышим: «Надо смиряться, проявлять кротость, быть более терпимым, бороться со своей гордостью». Этим людям как раз об этом говорить не надо. Они сами прекрасно понимают, что они много плохого в жизни своей сделали и никому не нужны. Им не надо об этом говорить, у них проблема другая. Они это все знают и с этим согласны, и не хотят ничего менять. Поэтому в общении с такими людьми очень важно дать надежду, объяснить, что не все потеряно.

А в 2018 году на конференции по социальному служению отец Сергий познакомился с опытом проекта «Автобус милосердия», который был реализован в Екатеринбурге. Подобную инициативу он решил развивать и в Томске.

— Это несложно: машина, продукты, сел и поехал. Я вернулся и стал искать варианты реализации этого проекта. Тогда мы и познакомились с томским юристом Дмитрием Лизуновым. Оказывается, он тоже искал возможность запустить подобную инициативу. В нашем соработничестве и родился проект. Мы приобрели микроавтобус, договорились с кафе, которое готовило еду и запустили идею, — рассказывает отец Сергий.

Где найти бездомных?

Автобус за работой Фото: Автобус милосердия

На первоначальном этапе надо было определиться, где именно автобус должен помогать томичам, оказавшимся на улице или попавшим в сложную жизненную ситуацию.

— У нас были разные предположения, например, «давайте узнаем адреса, где продают спирт в городе». Это дешевая алкогольная продукция, скорее всего, наш контингент можно найти там. Поехали на ул.Полины Осипенко, нашли общежитие какое-то. Там трое бездомных в подъезде сидели выпивали. Мы им предложили поесть. Я в церковной одежде, один испугался убежал, двое с настороженностью отнеслись. Поехали дальше по адресам: в коллекторы городские в Михайловской роще. Стучимся в люки, говорим, мы из церкви, вам поесть привезли. Зима, темно, люди с круглыми глазами — вы кто вообще? , — вспоминает отец Сергий.

Но за полгода люди привыкли к «Автобусу милосердия», проект вышел на стабильный режим работы. Каждый четверг автобус принимает людей на пер.Комсомольском, 16 в 18.30. Утром в пятницу его можно найти на Иркутском тракте напротив Центра социальной адаптации. Все заинтересованные об этом знают и сами приходят к волонтерам. В рамках проекта бездомные и малоимущие получают бесплатную еду — наваристый суп, чай, вареное яйцо, хлеб, печенье и конфеты.

Социализация

Помимо еды нуждающиеся могут получить и юридическую помощь от юридической службы Pro Deo. Как правило, юристы помогают в восстановлении утерянных документов, а затем и в поиске работы.

— Каждый вторник в 9.00 в офисе службы проходит собеседование. Туда приходят люди, которые заинтересованы в восстановлении документов. Мы приглашаем фотографа — на месте есть импровизированная студия — фотографируем на паспорт. Потом с юристами едем в паспортный стол, пишем заявление, это все бесплатно, — объясняет отец Сергий. — После получения паспорта, если есть заинтересованность, мы человека снова приглашаем, чтобы он пришел и рассказал о себе: что он может, что хочет. Мы намеренно растягиваем этот процесс, иногда на две недели или даже больше, чтобы нам посмотреть, насколько человек готов. Помогаем только действительно замотивированным людям. К большому сожалению, это такой контингент жителей, которым мало что надо. Это грустно, потому что у людей целей в жизни нет. Хочешь паспорт — приди хотя бы во вторник в 9. Хочешь работать — еще раз приди, а мы еще раз посмотрим. Если мы видим, что человек действительно этим горит, то мы поможем.

Вместе с волонтерами приезжают ребята из томских барбер-шопов, которые бесплатно на месте стригут нуждающихся. Кроме того в «Автобусе милосердия» раздают вещи, бритвенные станки, талоны на посещение общественной бани, новое нижнее белье, зубные щетки и пасты, средства гигиены. Так же на месте работает врач, который может оказать доврачебную помощь — перевязать раны, осмотреть.

За полгода работы у проекта появилась полноценная «история успеха»: ее герой реально жил на улице и был бездомным. С помощью «Автобуса милосердия» ему сделали паспорт, устроили на биржу труда, где он нашел работу. В результате, мужчина не пьет, познакомился с женщиной и стал с ней жить.

— Это реальный случай, когда человек вернулся к нормальной жизни. Это идеальная схема, которая, к сожалению, редко когда срабатывает, — объясняет отец Сергий. — Зато человек сказал нам: «Для меня «Автобус милосердия» — это надежда.

— Мы делаем акцент на социализации людей, потому что просто кормить людей — бессмысленно. Это ничего в жизни человека не поменяет и не решит. У нас такой кризис возник. Мы пару месяцев покормили, а что дальше? Недостаточно просто кормить. Мы пришли к тому, что людям надо помогать. Они все грустные, озлобленные приходят. Вот он садится на стрижку, его подстригли и человек реально не может скрыть улыбку, он улыбается, счастлив, чувствует себя человеком. Мелочь, но она показательная, что происходит с человеком, когда к нему по-доброму, по-хорошему, открыто относятся. Для человека это надежда, что он кому-то нужен, что его кто-то ждет, — отмечает отец Сергий. — Мы еще и проповедуем. Ты хочешь поменяться, но для этого нужно кардинальное изменение. Невозможно просто покушать, помыться в бане... это не насморк, жизнь сама не наладится, нужны усилия, кардинальные. А как без бога полностью поменять свою жизнь? , — говорит он.

Чувство принадлежности

Работа «Автобуса» не ограничивается двумя выездами в неделю. Волонтеры продолжают стучаться в коллекторы, ищут места, где собираются бездомные, и уточняют, какая помощь им необходима. К инициативе присоединяются самые разные горожане:

— Некоторые люди с руководящих должностей серьезных томских организаций говорят: «Мы вам хотим бутерброды сделать. Я говорю: «Пожалуйста!». И они перед работой делают бутерброды, привозят их нам в семь утра, принимают участие в кормлении, а потом едут на по делам. Звонят после и говорят: «Мы такие наполненные, такие счастливые, что в этом поучаствовали. Чувство принадлежности, что ты что-то доброе и светлое делаешь, это человека насыщает очень, — отмечает отец Сергий.

Желающие поддержать проект могут обратиться к отцу Сергию по телефону 8 (923) 429-99-72.

Текст: Егор Хворенков

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