У «Томских товаров» обустроят ледовый городок на тему сказок Андерсена

18 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Зимний городок у здания «Томских товаров» (ул.Красноармейская, 122) в этом году будет посвящен «Снежной королеве» Г.Х.Андерсена. Предполагается, что его откроют к Новому году, сообщает пресс-служба мэрии.

В городке появятся семь сказочных фигур, две горки высотой 2,5 м и 1 м, лабиринт и ледовая чаша, ледовая композиция для фотографирования, светодиодные шары и сакуры для дополнительной иллюминации территории городка. Все ледовые элементы городка будут оборудованы светодиодной подсветкой.

Также на территории Кировского района будут работать катки по адресам: ул. Красноармейская, 122, пер. Буяновский, 3а (озеро Мавлюкеевское), ул. 19-й Гвардейской дивизии, 20/1, ул. Энергетиков, 6, ул. Нахимова, 30 (территория лицея №1), ул. Ф. Лыткина, 8 (усл.), ул. Елизровых, 25/1, а также в селе Тимирязевское по ул.Комсомольская, 1В.

На территории Буфф-сада будет подключена иллюминация на растущей 30-ти метровой ели, подключение будет выполнено силами внебюджетных источников. Во дворах жилых домов силами ТСЖ, ЖК, ЖСК, ТОС планируется установка и украшение новогодних елей по адресам: ул. Карташова, 29а, ул. Киевская, 147, ул. Карташова, 60/1, ул. Усова, 42, ул. 19 Гв. Дивизии, 15, ул. Нахимова, 15, пер. Лесной, 7, ЖК «Нефтяная, 9», ЖК «Школьный», ул. Энергетиков, 13а, школа № 49 совместно с ТОС «Мокрушинский» и ТОС «Нефтяной» (ул. Нефтяная, 11, 9, 7, 13, 5а).

Ранее сообщалось, что в Томске начались работы по ремонту новогодней иллюминации. Предполагается, что ее включат в середине декабря.

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