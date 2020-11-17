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В Томске тестируют новогоднюю иллюминацию

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Накануне, 16 ноября, в Томске специалисты провели плановое включение праздничной иллюминации на крупных магистралях города. Таким образом они оценили, какие элементы подлежат ремонту. Включение новогодней иллюминации запланировано на середину декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты компании-подрядчика, которая будет определена в рамках электронного аукциона, приведут в порядок элементы иллюминации, украшающей городские проспекты — Ленина, Фрунзе, Мира, Кирова, на транспортной развязке на ул. Пушкина, на въездах в Томск и др. Завершить работы подрядчик должен к середине декабря.

В сообщении отмечается, что в этом году праздничная новогодняя иллюминация будет смонтирована на въезде в Томск со стороны Коммунального моста, на Московском тракте, пр. Ленина, Фрунзе, ул. Б.Хмельницкого и др. Традиционно Томск украсят консоли и перетяги с яркими цветами, элементами гжели, гербом города и пр. Обновленная иллюминация «Звездное небо» также осветит пер. Томский.

В общественных пространствах города установят 9 светодиодных фонтанов. Работы по оформлению города начнутся в конце ноября.

Напомним, в прошлом году праздничная новогодняя иллюминация была включена с 13 декабря. Улицы Томска украсили 90 световых перетяг, 500 декоративных консолей и 10 светодиодных фонтанов.

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