Сотрудника «Томского пива» арестовали по подозрению в крупном мошенничестве

Томский Обзор / Фото: 17 ноября 2020 // Фото: Владимир Дударев

В Томской области заключен под стражу сотрудник ОАО «Томское пиво», подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

По предварительным данным, в 2016 году сотрудник ввел в заблуждение томского предпринимателя и подготовил договор купли-продажи двух земельных участков на территории Томска. На этом основании ОАО «Томское пиво» получило право собственности на данные участки по заниженной стоимости. В результате предпринимателю был причинен материальный ущерб на сумму более одного миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Задержанный находится под стражей по ходатайству следователя.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как уточняет агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник, речь идет о начальнике юридического отдела «Томского пива» Вячеславе Литвине.

В агентстве уточняют, что потерпевшим по делу является бизнесмен Ринат Аминов, который также является свидетелем обвинения по уголовному делу о превышении полномочий в отношении мэра Томска Ивана Кляйна. Градоначальнику инкриминируют махинации со статусом земли подконтрольного ему ОАО «Томское пиво».

Напомним, в пятницу, 13 ноября, был задержан мэр Томска Иван Кляйн, подозреваемый в превышении должностных полномочий. На следующий день суд вынес решение о заключении его под стражу до 13 января. Тогда же перед зданием суда прошла акция в поддержку мэра.

Иван Кляйн руководит городом с 2013 года, до этого являлся генеральным директором ОАО «Томское пиво» и депутатом думы Томской области.

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