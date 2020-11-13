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СКР будет просить об аресте на 2 месяца подозреваемого в превышении полномочий мэра Томска

Власть, Криминал, Томские новости, следователи мэра задержали арест вывели фсб коррупция чиновники СКР будет просить об аресте на 2 месяца подозреваемого в превышении полномочий мэра Томска

Следственное управление СКР по Томской области в субботу направит в суд ходатайство об аресте мэра Томска Ивана Кляйна, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» старший помощник руководителя регионального управления ведомства Елена Лебедева.

«В субботу утром в Кировский районный суд будет направлено ходатайство об аресте подозреваемого на два месяца с момента задержания», — сказала Лебедева.

Как сообщалось, Кляйна задержали в пятницу утром по подозрению в превышении полномочий. Градоначальнику инкриминируют махинации со статусом земли подконтрольного ему ОАО «Томское пиво».

По мнению следствия, Кляйн дал поручение внести сведения о наличии у ОАО 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.

Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Кляйна по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), в мэрии Томска и «Томском пиве» прошли обыски.

Напомним, ранее появилось видео с задержания мэра Томска.

Кляйн руководит городом с 2013 года, до этого являлся генеральным директором ОАО «Томское пиво» и депутатом думы Томской области.

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