18+
18+

Томичи могут бесплатно поставить прививку от гриппа

Медицина и здоровье, Томские новости, Эпидемия гриппа, прививка грипп привиться вакцина Томичи могут бесплатно поставить прививку от гриппа

В Томской области продолжается кампания по иммунизации населения. Все жители региона могут бесплатно поставить прививку от гриппа в поликлинике по месту прикрепления, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Вакцинация проводится отечественными препаратами «Совигрипп» и «Флю-М». Поступление заключительной партии детской и взрослой вакцины от гриппа ожидается через неделю.

Дополнительные прививочные пункты работают в двух поликлиниках Томска: в поликлинике №8 с 10.30 до 20 часов (понедельник — пятница) и с 10 до 18 часов (суббота); в поликлинике №10 с 8 до 19 часов (понедельник — пятница). Здесь могут поставить прививки все желающие, независимо от прикрепления к медучреждению.

За два месяца кампании по иммунизации населения в Томской области прививку от гриппа поставили 338,5 тысячи человек: 251,7 тысячи взрослых и 86,8 тысячи детей.

Ранее сообщалось, что Эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди взрослого населения Томской области превышен почти в два раза.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Пожилой мужчина погиб при пожаре в деревянном доме в Томске

8 ноября 2020
Томские новости

Еще четыре пациента с коронавирусом скончались в Томской области

27 октября 2020
Томские новости

Томскую журналистку Светлану Сырову наградили знаком «Милосердие и благотворительность»

2 ноября 2020
Томские новости

Томичка взяла кредиты на 270 тыс. рублей, чтобы этого не сделали мошенники, но прогадала

6 ноября 2020
Томские новости

В Томской области более 200 новых случаев заболевания COVID-19, два пациента скончались

7 ноября 2020
Томские новости

В Томской области начали производить антиковидную плазму для тяжелых больных

11 ноября 2020
Томские новости

Томский областной краеведческий музей приглашает на Ночь искусств

29 октября 2020
Томские новости

Сотрудники 20 томских предприятий сохранили занятость благодаря субсидированию рабочих мест

23 октября 2020
Томские новости

Завтра томичей ждет мокрый снег и сильный ветер

9 ноября 2020
Комментарии для сайта Cackle