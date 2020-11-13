Томичи могут бесплатно поставить прививку от гриппа
В Томской области продолжается кампания по иммунизации населения. Все жители региона могут бесплатно поставить прививку от гриппа в поликлинике по месту прикрепления, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Вакцинация проводится отечественными препаратами «Совигрипп» и «Флю-М». Поступление заключительной партии детской и взрослой вакцины от гриппа ожидается через неделю.
Дополнительные прививочные пункты работают в двух поликлиниках Томска: в поликлинике №8 с 10.30 до 20 часов (понедельник — пятница) и с 10 до 18 часов (суббота); в поликлинике №10 с 8 до 19 часов (понедельник — пятница). Здесь могут поставить прививки все желающие, независимо от прикрепления к медучреждению.
За два месяца кампании по иммунизации населения в Томской области прививку от гриппа поставили 338,5 тысячи человек: 251,7 тысячи взрослых и 86,8 тысячи детей.
Ранее сообщалось, что Эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди взрослого населения Томской области превышен почти в два раза.
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