Томичи могут бесплатно поставить прививку от гриппа

13 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В Томской области продолжается кампания по иммунизации населения. Все жители региона могут бесплатно поставить прививку от гриппа в поликлинике по месту прикрепления, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Вакцинация проводится отечественными препаратами «Совигрипп» и «Флю-М». Поступление заключительной партии детской и взрослой вакцины от гриппа ожидается через неделю.

Дополнительные прививочные пункты работают в двух поликлиниках Томска: в поликлинике №8 с 10.30 до 20 часов (понедельник — пятница) и с 10 до 18 часов (суббота); в поликлинике №10 с 8 до 19 часов (понедельник — пятница). Здесь могут поставить прививки все желающие, независимо от прикрепления к медучреждению.

За два месяца кампании по иммунизации населения в Томской области прививку от гриппа поставили 338,5 тысячи человек: 251,7 тысячи взрослых и 86,8 тысячи детей.

Ранее сообщалось, что Эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди взрослого населения Томской области превышен почти в два раза.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: