Эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди взрослого населения Томской области превышен почти в два раза

Томский Обзор / Фото: 9 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

На сегодняшний день в Томской области недельный эпидпорог по гриппу и ОРВИ в целом превышен на 82,6%, среди взрослого населения — почти в два раза. Об этом на прошедшей сегодня Instagram-трансляции отметила начальник Управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Пичугина.

«В Томской области превышение эпидпорога в категории от 15 и старше. Во-первых, люди этого возраста обычно, когда не было коронавируса, очень редко обращались в поликлиники. У нас такая привычка к героизму, когда люди до последнего, пока у них нет температуры 40 ходили на работу, не обращались к врачу, занимались самолечением. Это приводит к росту количества пневмоний», — отметила Ольга Пичугина.

По ее словам, сегодня все стараются купить антибиотики более высокого порядка, чтобы «уже наверняка». При этом у них может развиваться резистентность и назначенное впоследствии лечение может не сработать.

«Поэтому все только по назначению врача, — уточнила Ольга Пичугина. — Для этого департаментом здравоохранения открыто несколько „горячих линий“. Есть отдельная горячая линия центра медицинской профилактики — 515-615. Есть отдельная линия для ковид-положительных людей, которые могут скорректировать свое лечение. Понятно, что люди звонят, может быть не могут дозвониться по одной линии со своими вопросами, начинаю забивать другую. Большая просьба тоже этого не делать. Понятно, что помощь хотят получить все, но из-за перегрузки ее не могут получить те, кто в ней нуждается».

Также начальник регионального Роспотребнадзора отметила, что в группах до 14 лет показатели заболеваемости составляют от 20% до 73%.

«Надо сказать, что врачи, фельдшера и медсестры тоже болеют, поэтому их тоже на сегодняшний момент недостаточно, играет роль и человеческий фактор. Поэтому когда говорят, что "все врачи плохие", или "я туда обращался, а мне помощь не оказали", так говорить нельзя, потому что это тоже обижает определенную когорту людей, которая работает практически круглосуточно для того, чтобы оказать помощь», — сообщила Ольга Пичугина.

Она также добавила, что со стороны департамента здравоохранения периодически «делаются определенные большие шаги» для разгрузки медучреждений. Среди них внедрение телефонных консультаций.

«Как раз идет опрос пациента и определяется то время, которое требуется, чтобы оказать медпомощь, может быть самим вызвать „скорую“ или просто скорректировать лечение по телефону», добавила Ольга Пичугина.

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