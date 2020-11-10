За месяц в Томской области выявили почти 120 нарушений режима повышенной готовности

Томский Обзор / Фото: 10 ноября 2020 // Фото: Владимир Дударев

С 9 октября по 9 ноября межведомственные группы в Томской области выявили 117 нарушений режима повышенной готовности среди владельцев бизнеса и 588 со стороны клиентов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

За месяц проверяющие посетили почти три тысячи организаций: в среднем противоэпидемические рейды ежедневно охватывают до ста магазинов, кафе и торговых центров. Так, контрольные мероприятия прошли в 2747 организациях торговли, предприятиях сферы услуг и объектах транспортной инфраструктуры.

«Возложенная оперштабом ответственность за обслуживание без средств индивидуальной защиты в целом повлияла на дисциплинированность людей: большинство жителей региона соблюдают масочный режим в общественных местах. Остается лишь побороть формализм, который заставляет надевать маску только при виде сотрудников в форме, и научиться пользоваться ими правильно, закрывая органы дыхания полностью», — прокомментировал результаты рейдов заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Напомним, с учетом последних данных, за весь период в Томской области установлены 14 156 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 9121, умерших - 131.

Ранее сообщалось, что режим ограничений, введенный в Томской области в марте 2020 года, продлен до 1 декабря.

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