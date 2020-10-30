18+
18+

Режим ограничений в Томской области продлен до 1 декабря

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, ограничения коронавирус масочный режим Режим ограничений в Томской области продлен до 1 декабря

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19, продлил действующий в регионе режим ограничений до 1 декабря, сообщает агентство «Интерфаксу-Сибирь» со ссылкой на начальника департамента информационной политики администрации региона Алексея Севостьянова.

«Решением оперштаба в регионе сохраняется обязательный масочный режим. До 8 ноября продлены каникулы, занятия в детских учреждениях дополнительного образования до 30 ноября разрешены только в дистанционном формате. По 29 ноября включительно продлен режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше. До зимы в регионе не могут проводиться массовые мероприятия», — сказал Севостьянов.

По его словам, для тех, кто проходит лабораторное исследование на коронавирус, рекомендуется в течение одного рабочего дня с даты сдачи анализов сообщать об этом факте по месту работы или учебы, а до получения результатов лабораторного исследования соблюдать самоизоляцию, не покидая места жительства.

Работодателям оперштаб рекомендовал по возможности перевести часть сотрудников на удаленный режим работы.

Напомним, режим ограничений из-за COVD в Томской области был введен в Томской области 18 марта, когда в регионе был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. Затем он несколько раз продлевался, в том числе и со смягчениями.

По последним данным, всего в Томской области зафиксировано 11 тыс. 977 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 8 тыс. 44, умерших — 119.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Ограничение движения по Кузовлевскому тракту в Томске продлили

27 октября 2020
Томские новости

Из-за неконтролируемого приема антибиотиков в Томской области выросла заболеваемость пневмонией без коронавируса — замгубернатора

11 ноября 2020
Томские новости

Более 170 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

20 октября 2020
Томские новости

Появилось видео задержания мэра Томска Ивана Кляйна

13 ноября 2020
Томские новости

В Томской области произошел разлив нефтепродуктов из-за столкновения двух барж

19 октября 2020
Томские новости

Томские рафтеры одержали победу на Кубке и Первенстве России

11 ноября 2020
Томские новости

В «Точке кипения – Томск» пройдут «Data DebatЫ»

20 октября 2020
Томские новости

Палки — в руки! В Стрежевом завершается марафон по скандинавской ходьбе «Северный шаг»

30 октября 2020
Томские новости

В Томской области более 170 новых случаев COVID-19

17 октября 2020
Комментарии для сайта Cackle