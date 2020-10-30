Режим ограничений в Томской области продлен до 1 декабря

Томский Обзор / Фото: 30 октября 2020 // Фото: pixabay.com

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19, продлил действующий в регионе режим ограничений до 1 декабря, сообщает агентство «Интерфаксу-Сибирь» со ссылкой на начальника департамента информационной политики администрации региона Алексея Севостьянова.

«Решением оперштаба в регионе сохраняется обязательный масочный режим. До 8 ноября продлены каникулы, занятия в детских учреждениях дополнительного образования до 30 ноября разрешены только в дистанционном формате. По 29 ноября включительно продлен режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше. До зимы в регионе не могут проводиться массовые мероприятия», — сказал Севостьянов.

По его словам, для тех, кто проходит лабораторное исследование на коронавирус, рекомендуется в течение одного рабочего дня с даты сдачи анализов сообщать об этом факте по месту работы или учебы, а до получения результатов лабораторного исследования соблюдать самоизоляцию, не покидая места жительства.

Работодателям оперштаб рекомендовал по возможности перевести часть сотрудников на удаленный режим работы.

Напомним, режим ограничений из-за COVD в Томской области был введен в Томской области 18 марта, когда в регионе был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. Затем он несколько раз продлевался, в том числе и со смягчениями.

По последним данным, всего в Томской области зафиксировано 11 тыс. 977 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 8 тыс. 44, умерших — 119.

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