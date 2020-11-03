«Золотая рыбка» появится в Пушкинском сквере Томска с опозданием

3 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Установка декоративных элементов с изображением сказочным героев в Пушкинском сквере Томска будет завершена до конца недели. Предполагалось, что работы здесь будут завершены к 15 октября, однако они затянулись из-за субподрядчика, сообщает пресс-служба мэрии.

Проект благоустройства Пушкинского сквера, стоимостью 9, 5 млн рублей, предполагал модернизацию пешеходного пространства, системы освещения, расширение зеленой зоны, установку качелей и садовых диванов. Украшением пространства должны также стать латунные вставки, изображающие белку, золотую рыбку, плывущую по волнам бочку и других героев сказок Александра Пушкина. Подрядчик завершил строительно-монтажные работы согласно сроку, указанному в муниципальном контракте. Однако субподрядчик - Сибирский центр дизайна, занимавшийся изготовлением декоративной плитки с латунными элементами, превысил сроки и не передал материалы вовремя.

«Контракты на выполнение работ по благоустройству общественных пространств и ремонту дорог Томска в рамках национальных проектов были заключены задолго до начала сезона. Это позволяло подрядчикам своевременно познакомиться с проектами, укомплектовать бригады, обновить технику, приобрети материалы и пр. Тротуарная плитка, которую произвели в Томске, с декоративными латунными элементами, опять же, нанесенными томскими специалистами, такой же материл, который должен быть использован при благоустройстве. Ничего не мешало изготовить ее заранее, чтобы томичи и гости города до зимы успели полюбоваться на преобразившийся сквер. Теперь мы, по условиям муниципального контракта, будем рассматривать вопрос о привлечении нашего подрядчика к ответственности за превышение срока работы», - отметил заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

Пушкинский сквер стал одним из объектов, благоустроенных по нацпроекту «Жилье и городская среда». За преображение этого общественного пространства в 2020 году в ходе рейтингового отбора проголосовали 16 878 томичей (всего в рейтинговом голосовании приняли участие 73 335 горожан). Дизайн-проект благоустройства прошел общественное обсуждение.

Здесь высадили саженцы розы морщинистой «Альба», ивы пурпурной «Нана», гибридной гейхеры, белого дерена, вейника остроцветкового, спиреи, ивы, хосты и других растений. В целом это общественное пространство украшено богатым разнообразием сортов. В течение четырех лет, согласно гарантийным обязательствам, подрядчик обязан обеспечивать хорошее состояние высаженных растений.

Напомним, работы по благоустройству в Пушкинском сквере Томска начались 30 июня.

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