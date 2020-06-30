В Томске начался ремонт Пушкинского сквера

30 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин

Сегодня, 30 июня, в Томске начались работы по благоустройству Пушкинского сквера, ставшего одним из объектов нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщает пресс-служба мэрии, за благоустройство этого общественного пространства в 2020 году в ходе рейтингового отбора проголосовали 16878 томичей (всего в рейтинговом голосовании приняли участие 73335 горожан). Дизайн-проект благоустройства, разработанный Центром развития городской среды, прошел общественное обсуждение.

Проект включает модернизацию тропиночной сети, ремонт бордюров, установку МАФов и разнообразное озеленение. В процессе благоустройства планируется выполнить мощение дорожек тротуарной плиткой «под паркет» из гранита.

В сквере высадят серебристую иву, клен Гиннала, дерен, пузыреплодник, розу морщинистую «Альба», вейник остроцветковый гибридную хосту, гейхеры, крокусы, нарциссы, аллисум и другие растения. В целом здесь планируется создать зеленое пространство с богатым разнообразием сортов. Предполагается, что скамейки в сквере дополнят парковые диваны и качели. Также планируется установить дополнительные фонари.

«При разработке проекта опирались в основном на контекст (историческую среду), поэтому стиль элементов в сквере классический. В проекте большое внимание уделяется деталям. Например, в тротуарном покрытии в некоторых местах появятся небольшие металлические вставки в форме героев из сказок А.С. Пушкина. Недалеко от памятника, также в тротуарное покрытие, будет установлена металлическая плита с исторической справкой о ранее находившемся на месте сквера деревянном доме», — отметил руководитель Центра развития городской среды Константин Казанцев.

Он также добавил, что еще одной особенностью проекта будут качели, которые могут стать местом для фотосессий молодоженов. Также в сквере установят скамьи, от которых можно будет заряжать телефоны.

Подрядчиком по благоустройству Пушкинского сквера выступает УФСИН России по Томской области. Предполагается, что работы будут завершены до сентября. Стоимость проекта — 9,5 млн рублей.

С полным проектом можно ознакомиться по ссылке.

Сейчас в сквере растут липы, дуб, березы, ели и др.

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Фото: Игорь Фаткулин

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