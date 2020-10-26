В Томске на ул.Усова монтируют «умные» фонари

Томский Обзор / Фото: 26 октября 2020 // Фото: admin.tomsk.ru

В Томске в пешеходной зоне ул.Усова — на участке от ул.Белинского до ул.Вершинина — монтируют фонари с системой умного светодиодного городского освещения с системой управления и регулировкой яркости. К концу октября здесь установят 115 светильников, 36 из которых «умные», сообщает пресс-служба мэрии.

Монтируемые светильники оборудованы дополнительным модулем управления EasyAir, который позволяет контролировать включение и выключение освещения в соответствии с заданным расписанием. Система может автоматически определять закат и восход солнца в течение года. Предполагается, что после оценки работы «умных» фонарей администрация города рассмотрит возможность их установки и на других территориях.

Напомним, в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на ул.Усова продолжается благоустройство пешеходного общественного пространства. В прошлом году новый облик получила территория на пересечении с ул.Белинского, в этом году подрядчики работают вблизи МКЦ ТПУ. Здесь обустроили пешеходный сквер, доступный для маломобильных горожан. Строительные бригады частично заменили тротуарную плитку, благоустроили асфальтобетонную велодорожку, сегодня специалисты продолжают высаживать деревья и декоративные кустарники.

Напомним, на территории, о которой идет речь, реализуется проект Центра развития городское среды. Она же была включена первый эксперимент живой лаборатории LLTONE.

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