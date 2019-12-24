Учесть интересы всех. Как определить стейкхолдеров и создать удобное городское пространство

24 декабря 2019 / Партнерский материал / Фото: Центр развития городской среды

Пешеходная зона на улице Усова — один из проектов благоустройства, которым сейчас занимается Центр развития городской среды. Но разработала и начала его реализацию команда временной дизайн-студии, о деятельности которой мы уже рассказывали. Это живая лаборатория LLTONE.

LLT ONE — некоммерческий проект, участниками которого были молодые специалисты из креативных индустрий. После создания Центра развития городской среды туда перешли часть ребят с опытом работы в рамках первого эксперимента живой лаборатории.

Ника Еремина, координатор проекта LLTONE Фото: Вероника Белецкая

Свою деятельность временная дизайн-студия LLTONE официально завершила в октябре 2019 года. Сегодня часть команды вовлечены в проработку пилота «Сердце кампуса», который родился в процессе первого эксперимента и получил поддержку Посольства Нидерландов в РФ. «Сердце кампуса» - об интеграции существующего памятника архитектурного наследия «Дом игуменьи (1884)» в современную студенческую среду. Координатор LLTONE Ника Еремина сегодня рассказывает о том, как они используют новаторский принцип соучастия стейкхолдеров, легко ли было синхронизировать их интересы на Усова и зачем лаборатории цифровой двойник.

Стейкхолдеры: кому не все равно

Один из первых эскизов проекта Фото: LLTONE

Во время подготовки и реализации проектов благоустройства проектировщикам необходимо учитывать не только интересы заказчика, но и других заинтересованных групп. Только в таком случае можно активизировать территорию.

В мировой практике посредниками между жителями, исследователями и властью выступают живые лаборатории; они помогают быстро вывести инновации на улицы. Не так, как обычно: власти решают, как будет выглядеть пространство, строители воплощают их идеи, а жителей никто и не спрашивает. Идея живой лаборатории в том, чтобы создать территорию экспериментов. Сначала ведется вдумчивая работа с людьми и организациями, чьи интересы могут пострадать или выиграть от преобразования архитекторами территорий. На профессиональном языке они называются стейкхолдерами.

Воркшоп для пользователей территории Фото: LLTONE

«Как выбираются стейхолдеры? Ты думаешь: «Если я начну действия на этой территории — эта организация пострадает, или я могу ей помочь? Мои действия окажут эффект на ее деятельность? Если окажут, то это стейкхолдер. Если никак не затронут жизнь организации, то нет», — объясняет координатор проекта LLTONE Ника Еремина.

Живая лаборатория в Томске появилась в 2017 году и первые полгода своего существования потратила на изучение этих интересов. Одним из ключевых событий стал воркшоп при участии голландского университета Твенте. Томичи приняли зарубежную методику по определению стейкхолдеров, приземлив ее на отечественные реалии. А первым экспериментом стал проект благоустройства улицы Усова, который в этом году частично реализован.

«Мы определили ключевых стейкхолдеров — организации и физические лица — и разделили их на группы. Это организации, которые принадлежат университетскому комплексу, относятся к бизнесу, власти, и отдельно выделили группу жителей. Всего у нас было 16 ключевых заинтересованных сторон», — вспоминает Ника Еремина.

Синхронизация интересов

Открытая презентация проекта Фото: Мария Шакирова

Определившись со списком стейхолдеров, проектировщики переключились на изучение их интересов и планов по развитию прилегающей территории.

«С университетами было проще всего, так как у них есть планы на свои территории. Поэтому мы просто провели совещание с главным архитектором области Евгением Паршуто, на котором попросили университеты выразить и предоставить свои планы на следующие три года по благоустройству или изменению кампусной среды», — рассказала Ника Еремина.

Иначе выстраивались отношения с бизнес-сообществом. Планы предпринимателей выясняли через интервью, иногда спонтанные и неструктурированные. С крупным инновационным бизнесом общались на различных мероприятиях — стратегических сессиях, форуме «Сообщество» и других, где они явно и четко проговаривали свое видение.

Иногда благодаря обратной связи со стейкхолдерами проект меняли до начала реализации. Например, представители организации говорили: «Мы здесь сбрасываем снег, настил не пойдет». И проектировщики, прислушавшись к ним, меняли проектные решения.

Малый бизнес, например, владельцы небольших кафе на этой улице, сами выходили на разработчиков, когда узнавали о том, что готовится большой проект благоустройства. Несмотря на то, что все затраты на реконструкцию своих объектов они несли сами: на бюджетные деньги частная собственность не ремонтируется.

«После презентации проекта 1 марта нам позвонила директор кафе „Джем“. Сказала, что слышала о проекте на Усова и хотела бы быть вовлечена в него. Мы с ребятами-архитекторами специально для кафе сделали входную зону, чтобы она вписывалась в общую концепцию улицы. Местной парикмахерской мы предложили сделать себе крылечко. Они были не обязаны, но сделали. С кафе „Вышка“ процесс занял дольше, чем ожидалось, так как необходимо было договориться с владельцами здания. В итоге стороны достигли консенсуса, и в строительный сезон 2020 года на своем участке заменят твердое покрытие на тротуарную плитку, доведя территорию сквера на ул. Белинского-Усова до фасада здания, — говорит Ника Еремина. — Я бы сказала, что бизнес самый отзывчивый из всех стейкхолдеров, он шел первым навстречу».

Визуализация проекта Фото: LLTONE

Чтобы полностью подготовить проект к реализации, к студентам присоединились специалисты.

«Команда LLT ONE сделали дизайн-проект и согласовали его со всеми, — включается в разговор руководитель Центра развития городской среды Константин Казанцев. — Но чтобы его реализовать, нужно было подготовить проектно-сметную документацию. К тому моменту Центр еще не был сформирован до конца, но мы откликнулись на просьбу помочь с разработкой ПСД. В лаборатории работали ребята инициативные, деятельные, но опыта работы с конструктивом у них еще не было — архитектурные решения были интересные, но тяжелые в реализации. Поэтому мы работали вместе с ними, консультировали, сводили всю документацию».

Ведутся благоустроительные работы Фото: LLTONE

Еще один эффект посредничества — возможность для стейкхолдеров узнать, что собираются делать соседи, и учесть эту информацию в собственных планах.

«Мы делаем цифровой двойник живой лаборатории, — говорит координатор проекта LLTONE. — Помимо того, что там будет все про территорию и эксперименты, которые на ней запускаются, мы будем использовать ее как площадку для интеграции интересов стейкхолдеров, чтобы каждый мог видеть, у кого какие планы. Иногда просто знание о том, что ДК ТЭМЗ хочет сделать бульвар между своими корпусами, даст ТПУ понимание того, как развивать участок напротив. Нужно повысить осведомленность об интересах и деятельности друг друга».

Еще один пример работы с рядом стейкхолдеров, который реализовала команда дизайн-студии, это плейсмейкинг на улице Вершинина, недалеко от Лагерного сада. Там было три заинтересованные стороны: муниципалитет, ТУСУР, и кафе «Панорама», и проектировщики учли интересы каждого.

Дело в доверии

Проект реализован! Фото: LLTONE

Выявив и проанализировав интересы стейкхолдеров, разработчики пришли к выводу, что в целом у участников нет противоречий. Проблема в том, что существует дистанция в доверии.

«Речь идет о фразах типа: „Пусть они первые сделают, тогда и мы“. Муниципалитет не верит бизнесу, бизнес — муниципалитету, и так далее, — поясняет Ника Еремина. — Нужно звено, к которому есть доверие у всех сторон. Это должна быть организация или команда, открытая для взаимодействия со всеми. Такой командой пыталась быть команда LLT ONE и в дальнейшем может стать Центр развития городской среды».

Деталь: приствольная решетка Фото: LLTONE

Опыт LLTONE показал, что доверие к посреднику вырабатывается в том числе и регулярностью его участия в жизни стейкхолдеров. При этом объединяющую роль должно выполнять самое заинтересованное в реализации проекта лицо — проектировщик. Соответственно, в проектной команде должны находиться люди, способные выстраивать и поддерживать подобные коммуникации.

«LLT ONE первой в Томске реализовала партисипаторный (соучаствующий, — прим.ред) принцип проектирования, но он неизменно должен быть у любой проектной организации, которая работает для людей, а не для отдельного бизнеса, — говорит Константин Казанцев. — Мы переняли наследие LLTONE, и договоренности, достигнутые по благоустройству пешеходной зоны на Усова, будем продолжать в следующем году. Это наша обязанность — продолжить те взаимодействия, которые уже были наработаны».

Разработчики не прекратили контактов со всеми стейкхолдерами. Они регулярно делают фотоотчеты, показывая, как работают заложенные в пространство идеи, как меняются модели поведения на территории. И это тоже в конечном итоге создает доверие.

Текст: Егор Хворенков

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