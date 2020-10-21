Завтра в библиотеке ТПУ откроется памятник знаменитому коту-библиотекарю Василию

Завтра, 22 октября, в Научно-технической библиотеке Томского политехнического университета (ул.Белинского, 53а) пройдет торжественная церемония открытия памятника-копилки коту-библиотекарю Василию, который прожил здесь 17 лет.

Как уточняют в пресс-службе вуза, мероприятия приурочено к 120-летию библиотеки, которое, в связи с ситуацией с распространение коронавируса, отмечается преимущественно в дистанционном режиме. Присоединиться к праздничным мероприятиям можно здесь.

«Мы проведем онлайн-викторину, предложим нашим читателям присоединиться к флешмобу — взять библиотечную книгу и оставить в ней памятную закладку. Это может быть что угодно: записка с пожеланием, фантик от конфеты, рисунок и многое другое. А на закладке нужно будет обязательно написать наш хештег #НТБ_120», — говорит начальник отдела социокультурных коммуникаций НТБ ТПУ Ирина Сафонова.

Все желающие смогут записаться на фотосессию в книгохранилище НТБ, обычно закрытое для посетителей. По своей площади книгохранилище сопоставимо с футбольным полем. Попасть на фотосессию можно, записавшись по телефону 60-63-57 с 9.00 до 16.00. Посетителей будут впускать в книгохранилище небольшими группами с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. В социальных сетях библиотеки будет проходить конкурс репостов с призами.

«Кульминацией праздника станет открытие памятника-копилки коту Василию. Василий появился у нас котенком и за 17 лет своей жизни стал настоящим символом НТБ. И студенты, и сотрудники очень его любили. Были даже свои приметы: если встретишь кота перед экзаменом, то сдашь его успешно. Когда его не стало летом 2019 года, волонтерская организация ТПУ «Стиль жизни» решила увековечить память Василия. Был объявлен конкурс среди студентов ТПУ на лучший проект. Победил студент Никита Липатов. В Инженерной школе неразрушающего контроля и безопасности напечатали кота на 3D-принтере и сконструировали подставку. Спасибо всем большое за участие в этом проекте! Теперь Василий будет встречать всех гостей библиотеки», — рассказывает Ирина Сафонова.

Открытие памятника запланировано на 11.00. Планируется, что деньги, которые будут собраны с помощью памятника-копилки, передадут в зоозащитное сообщество «Пункт передержки «Колыбель Дианы».

Ранее сообщалось, что памятник коту Василию в библиотеке ТПУ будет установлен до конца 2019 года.

Научно-техническая библиотека (НТБ) Томского политехнического университета была открыта 1900 году и стала первой вузовской библиотекой технического профиля за Уралом.

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