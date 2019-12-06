Памятник-копилку коту Василию установят в Томске до конца года

6 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Никита Липатов/пресс-служба ТПУ

В Томском политехе подвели итоги конкурса проектов на создание памятника-копилки коту Василию, 17 лет прожившему в библиотеке вуза. Памятник напечатают на 3D-принтере и планируют установить в библиотеке до конца года, сообщает пресс-служба вуза.

По итогам конкурса победил макет политехника Никиты Липатова. Его проект памятника-копилки представлен в виде символа Томского политеха — брендового куба с книгами наверху, на которых сидит кот Василий. Памятник будет напечатан на 3D-принтере сотрудниками Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ. Планируется, что памятник-копилка будет установлен в Научно-технической библиотеке до конца года. Окончательное место для установки пока выбирается.

«После печати волонтеры покроют памятник краской для того, чтобы он дольше мог радовать гостей библиотеки», — говорит руководитель ВО ТПУ «Стиль Жизни» Анастасия Рекичинская.

В свою очередь победитель конкурса Никита Липатов отмечает, что решил принять участие в конкурсе потому, что очень любит кошек и интересуется 3D-моделированием.

«Когда объявили конкурс, я примерно понимал чувства тех, кто был привязан к Васе. К тому же, сама идея конкурса показалась неординарной — сделать памятник с помощью 3D-моделирования», — говорит Никита Липатов.

Напомним, в июле 2019 года не стало кота Василия, который жил в НТБ ТПУ 17 лет. За это время он стал настоящим символом Томского политеха и хранителем библиотеки. У студентов ТПУ существовал обычай, что, если встретишь Василия, то сессию сдашь успешно. А обязательным ритуалом похода в библиотеку было фото или видео с пушистым любимцем. В ноябре волонтерская организация ТПУ «Стиль жизни» совместно с Центром социальной работы проводила конкурс проектов для создания памятника-копилки Василию. Средства, собранные с его помощью, планируется передавать в зоозащитное общество ПП «Колыбель Дианы».

Фото: проект памятника-копилки, предоставил Никита Липатов.

Тэги/темы: