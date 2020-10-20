Томский губернатор сохранил пост за бизнес-омбудсменом региона, отставки которого требовал Титов

20 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение сохранить пост регионального бизнес-омбудсмена за Валерием Падериным, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на представителя обладминистрации.

«Валерий Падерин продолжает работу. Губернатор уведомил Титова в письме, что на специальной встрече бизнес-сообщество выразило поддержку региональному омбудсмену и не нашло оснований для досрочного прекращения полномочий», — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 9 сентября уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил представление губернатору Томской области с предложением отправить в отставку В.Падерина. Такое решение Титов обосновал большим количеством жалоб со стороны регионального бизнес-сообщества. В свою очередь Сергей Жвачкин предложил узнать мнение предпринимателей перед увольнением бизнес-омбудсмена.

Валерий Падерин с февраля 2013 года был заместителем председателя совета при заместителе Губернатора Томской области по экономике. В 2014 году распоряжением Губернатора был назначен на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области сроком на 5 лет. В 2019 году распоряжением губернатора этот срок был продлен еще на 5 лет.

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