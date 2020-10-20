18+
18+

Томский губернатор сохранил пост за бизнес-омбудсменом региона, отставки которого требовал Титов

Власть, Томские новости, падерин бизнес-сообщество жалобы Томский губернатор сохранил пост за бизнес-омбудсменом региона, отставки которого требовал Титов

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение сохранить пост регионального бизнес-омбудсмена за Валерием Падериным, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на представителя обладминистрации.

«Валерий Падерин продолжает работу. Губернатор уведомил Титова в письме, что на специальной встрече бизнес-сообщество выразило поддержку региональному омбудсмену и не нашло оснований для досрочного прекращения полномочий», — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 9 сентября уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил представление губернатору Томской области с предложением отправить в отставку В.Падерина. Такое решение Титов обосновал большим количеством жалоб со стороны регионального бизнес-сообщества. В свою очередь Сергей Жвачкин предложил узнать мнение предпринимателей перед увольнением бизнес-омбудсмена.

Валерий Падерин с февраля 2013 года был заместителем председателя совета при заместителе Губернатора Томской области по экономике. В 2014 году распоряжением Губернатора был назначен на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области сроком на 5 лет. В 2019 году распоряжением губернатора этот срок был продлен еще на 5 лет.

Тэги/темы:
Томские новости

В Томской области осенние каникулы для школьников продлили до 8 ноября

28 октября 2020
Томские новости

В Томске выставлены на продажу помещения в двух памятниках архитектуры на пр. Ленина

27 октября 2020
Томские новости

Три тонны нефти вылилось в реку Обь после столкновения двух барж в Томской области — «Экоспас»

20 октября 2020
Томские новости

Томские ученые нашли способ в 2,5 раза упрочнить сплавы, используемые для носовой части ледоколов

27 октября 2020
Томские новости

Лыва и выпадок: томские диалектологи запустили просветительский проект в инстаграм

21 октября 2020
Томские новости

В Томске мужчина устроил пожар, получил ожог руки, выпрыгнул из окна и спрятался

17 октября 2020
Томские новости

Выездной матч «Томи» закончился нулевой ничьей

26 октября 2020
Томские новости

На следующей неделе в Томске ограничат движение в пер. Батенькова

23 октября 2020
Томские новости

Томские подводники взяли взяли два «золота» на чемпионате России

9 ноября 2020
Комментарии для сайта Cackle