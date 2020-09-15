Томский губернатор предложил узнать мнение предпринимателей перед увольнением бизнес-омбудсмена

Томский Обзор / Фото: 15 сентября 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин предложил, чтобы оценку работе регионального бизнес-омбудсмена дали сами предприниматели. В связи с этим глава региона поручил своему заму по экономике Андрею Антонову организовать с бизнес-сообществом обсуждение эффективности работы регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.

«Считаю, что главную оценку работе нашего регионального бизнес-уполномоченного должен в первую очередь ставить бизнес, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Поэтому сначала мы узнаем мнение предпринимателей и только потом примем решение».

Напомним, 9 сентября, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава «Партии Роста» Борис Титов, во время своего визита в Томск предложил досрочно прекратить полномочия регионального бизнес-омбудсмена Валерия Падерина. Причиной такого предложения стало большое количество жалоб со стороны представителей бизнес-сообщества Томской области. По мнению Бориса Титова, томскому бизнес-защитнику не удалось наладить диалог предпринимателей и администрации Томска.

Валерий Падерин с февраля 2013 года был заместителем председателя совета при заместителе Губернатора Томской области по экономике.

В 2014 году распоряжением Губернатора был назначен на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области сроком на 5 лет. В 2019 году распоряжением губернатора этот срок был продлен еще на 5 лет.

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