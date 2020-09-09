Борис Титов снял с должности бизнес-омбудсмена Томской области Валерия Падерина

9 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 9 сентября, Валерий Падерин освобожден с должности уполномоченного по правам предпринимателей Томской области. Об этом в ходе своего визита в Томск сообщил Борис Титов.

Как сообщает пресс-служба общественной организации «Деловая Россия», Во время посещения Особой экономической зоны Борис Титов обсудил перспективы развития технико-внедренческой зоны с ее резидентами. Результатами работы томского бизнес-омбудсмена Титов остался недоволен.

«В связи с большим количеством жалоб со стороны представителей бизнес сообщества Томской области было принято решение освободить Валерия Падерина от исполнения обязанностей уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области, — сообщил Борис Титов на встрече с предпринимателями Томска.

Как сообщает пресс-служба политика, по мнению Бориса Титова томскому бизнес-защитнику не удалось наладить диалог предпринимателей и администрации Томска.

«Проблем очень много. Бизнес оказался брошенным, предоставленным самому себе на фоне растущего административного давления со стороны городских властей, — отметил Борис Титов.

— В результате предприниматели строят здания, которые не могут ввести в эксплуатацию годами из-за придирок чиновников. Администрация проигрывает суды, но борется с бизнесменами как с врагами. Похожая ситуация с жилым строительством. Пустует технико-внедренческая зона. Так быть не должно, и мы намерены изменить эту ситуацию».

Борис Титов напомнил, что для принятия окончательного решения нужно дождаться реакции губернатора и законодательного собрания Томской области, но поиск кандидатуры на пост бизнес-омбудсмена уже ведется среди местных предпринимателей.

Валерий Падерин с февраля 2013 года был заместителем председателя совета при заместителе Губернатора Томской области по экономике.

В 2014 году распоряжением Губернатора был назначен на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области сроком на 5 лет. В 2019 году распоряжением губернатора этот срок был продлен еще на 5 лет.

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