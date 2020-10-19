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В двух общежитиях ТГУ зарегистрировано 5 случаев COVID-19

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В воскресенье и понедельник, 18-19 октября, в общежитиях Томского госуниверситета были зафиксировано случаи заражения коронавирусом, сообщается в телеграм-канале вуза.

Один заболевший зарегистрирован в общежитии №8 - его госпитализировали, выявляется круг контактных лиц. Еще четыре случая COVID-19 зафиксированы в общежитии ТГУ №5.

Ранее сообщалось о случаях заражения коронавирусом в общежитии ТГУ №7.

Напомним, по последним данным за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 9 934 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7323, умерших 101.

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