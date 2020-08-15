В одном из общежитий ТГУ зафиксирован случай COVID-19
16 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: vk.com/7hosteltsu
В телеграм-канале «ТГУ на дистанционке» сегодня появилась информация о том, что в общежитии 7 вуза по адресу ул.Ф.Лыткина, 12 зафиксирован случай COVID-19. «В данный момент студент госпитализирован, ведётся работа по определению контактных лиц», — уточняется в сообщении.
Напомним, ранее случай выявления коронавируса в этом общежитии фиксировался в конце июня. Также единичных заболевших студентов выявляли в жилом комплексе ТГУ «Парус» (пер. Буяновский, 3а) и в общежитии №8 (ул. Ф. Лыткина, 14).
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