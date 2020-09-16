В Томске пройдет музыкальный фестиваль Дениса Мацуева

Томский Обзор / Фото: 16 сентября 2020 // Фото: philarmonic.tomsk.ru

В воскресенье, 20 сентября, в Томске в пятый раз пройдет фестиваль «Денис Мацуев и друзья». Концерты будут проходить 20–22 сентября на сцене Большого концертного зала Томской государственной филармонии, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Первый вечер Денис Мацуев по традиции проведет вместе с Томским Академическим симфоническим оркестром, дирижировать которым будет его художественный руководитель Михаил Грановский. С хэдлайнером фестиваля и томскими музыкантами также выступят скрипач Гайк Казазян и виолончелист Александр Рамм. Вместе они исполнят музыку Чайковского, Паганини, Сен-Санса и Шопена.

Второй концерт будет посвящен произведениям Петра Ильича Чайковского, третий вечер пройдет в ритмах симфоджаза, на котором вместе с Денисом Мацуевым будут играть Андрей Иванов (контрабас), Давид Ткебучава (ударные), Аркадий Шилклопер (духовые) и победители телевизионного конкурса «Синяя птица» — Анастасия Тюрина (балалайка), Софья Тюрина (саксофон) и Ярослава Симонова (вокал).

Также в рамках фестиваль Денис Мацуев, как президент благотворительного фонда «Новые имена», назовет имена томских музыкантов — новых стипендиатов фонда.

В дни фестиваля преподаватели Гнесинки и Московской консерватории Елена Березкина и Ольга Ивушейкова проведут мастер-классы по специальностям «фортепиано» и «флейта».

Стоимость билетов: 500 - 1500 рублей.

Напомним, сегодня губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение разрешить работу театров, кинотеатров, концертных залов и домов культуры, при условии строгого соблюдения противоэпидемических правил

Тэги/темы: