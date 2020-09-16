В Томске разрешили работу кинотеатров, театров и концертных залов

16 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 16 сентября, губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение разрешить работу театров, кинотеатров, концертных залов и домов культуры, при условии строгого соблюдения противоэпидемических правил, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Мы делаем очередной шаг в снятии ограничений и открываем для зрителей кинотеатры, театры, дома культуры и концертные залы, — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Однако при этом правила и для бюджетных, и для частных заведений одинаковы: строгое соблюдение требований Роспотребнадзора и предварительное уведомление о начале работы на нашем сайте работа.томск.рф».

Среди ограничений, которые обязаны соблюдать открываемые учреждения — заполнение залов не более 50 процентов посадочных мест, рассадка зрителей в «шахматном» порядке, термометрия на входе, обязательное использование масок зрителями и другие. Уведомляя о начале работы на сайте работа.томск.рф, учреждения культуры принимают на себя ответственность за исполнение санитарных требований.

Напомним, ранее в Томской области разрешили проведение банкетов и тематический вечеров при соблюдении противоэпидемических правил.

В конце августа в Томской области на месяц продлили введенный в марте режим ограничений, при этом сняв ряд запретов. В частности, оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19 принял решение разрешить работу в Томской области всех, как детских, так и взрослых, учреждений дополнительного образования, всех учреждений общественного питания во всех городах и районах региона, а также работу санаторно-курортных учреждений с обязательным соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Режим ограничений из-за COVD в Томской области был введен в Томской области 18 марта, когда в регионе был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. Затем он несколько раз продлевался, в том числе и со смягчениями.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области установлены 6 479 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 5 251, умерших 77. Коэффициент распространения инфекции в регионе находится на уровне 0,96, что соответствует первому этапу выхода из режима самоизоляции.

Тэги/темы: