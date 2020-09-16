В Томской области разрешили проведение банкетов и тематических вечеров

16 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Плотникова

Региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции разрешил возобновить проведение тематических вечером, банкетов (свадеб, дней рождения, поминок) с участием не более 50 человек. Об этом сообщила начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Наталия Забавнова.

Она также уточнила, что подобные мероприятия должны проводиться с соблюдением основных требований по эпидемиологическим мерам: контроль температуры тела посетителей, соблюдение дистанции между столами, наличие в доступе дезинфицирующих средств, проветривание помещений каждые 2 часа, использование перчаток и масок персоналом при работе с посетителями.

Напомним, в конце августа в Томской области на месяц продлили введенный в марте режим ограничений, при этом сняв ряд запретов. В частности, оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19 принял решение разрешить работу в Томской области всех, как детских, так и взрослых, учреждений дополнительного образования, всех учреждений общественного питания во всех городах и районах региона, а также работу санаторно-курортных учреждений с обязательным соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Режим ограничений из-за COVD в Томской области был введен в Томской области 18 марта, когда в регионе был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. Затем он несколько раз продлевался, в том числе и со смягчениями.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области установлены 6 479 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 5 251, умерших 77. Коэффициент распространения инфекции в регионе находится на уровне 0,96, что соответствует первому этапу выхода из режима самоизоляции.

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