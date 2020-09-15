Томичей приглашают на онлайн-лекцию, посвященную современной печатной графике

15 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Сегодня, 15 сентября, в Томске пройдет онлайн-лекция «Современная печатная графика» в рамках выставки «Мифы и пиксели». Лектором выступит Анна Чернышева, научный сотрудник отдела гравюры и рисунка ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Как сообщают организаторы, на лекции поговорят об основных событиях в мире печатной графики и о художниках, которые обращаются к искусству гравюры в наше время, а также обсудят крупнейшие биеннале, ярмарки, галереи, специализирующиеся на печатной графике. А еще разберут феномен коллекционирования графики на примере собрания современного рисунка Флоранс и Даниэля Герлен.

Начало лекции в 18.00. Онлайн-трансляция пройдет в аккаунтах Сибирского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина на Facebook, ВКонтакте и Уoutube.

Выставочный проект «Мифы и пиксели» с участием молодых томских художников-графиков представлен в двух форматах: онлайн-проекта и городской интервенции (ограда университетской рощи ТГУ, пр. Ленина, 36). Организатор Институт искусств и культуры ТГУ.

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина – один из крупнейших в России музеев зарубежного искусства. В коллекции насчитывается около 700 тысяч произведений разных эпох, начиная с Древнего Египта и античной Греции, заканчивая началом XXI века. В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков представлена одна из самых известных в мире коллекций импрессионистов и постимпрессионистов из собраний Сергея Щукина и Ивана Морозова.

В Томске филиал музея откроется в Доме офицеров.

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