Инициатива по отмене выборов мэра Томска: как отреагировали местные политики?

Томский Обзор / Фото: 10 сентября 2020 // Фото: facebook.com

Вчера, 9 сентября, стало известно о том, что Депутат Законодательной думы Томской области, член фракции «Единая Россия», Игорь Чернышев внес в региональный парламент законопроект, который предполагает отмену прямых выборов мэра Томска. Предполагается, что инициатива будет рассматриваться на комитете 22 сентября. Предложение вызвало резонанс среди томских политиков. Его прокомментировали сразу несколько кандидатов в депутаты Думы города Томска от разных партий, не остались в стороне областные политики, чиновники и ведущие политических телеграм-каналов.

Так, заместитель губернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных отметил в комментарии телеграм-каналу Василия Шипилова «Милый Томск», что инициатива депутата Чернышева стала неожиданностью для областных властей: «Это явная попытка создать провокационный информповод в преддверие выборов. Уверен, что этот законопроект будет отклонен думой. В Томске нет кадрового голода в отличии от других муниципальных образований. Принципиальная позиция региональной власти остается неизменной — выборность мэра Томска нужно сохранить».

Депутат ЗД ТО Галина Немцева в своем телеграм-канале отреагировала так: «Помните рекламный слоган на выборах градоначальника, что Томск — один из восьми городов, где остались прямые выборы мэра? Сегодня узнала, что этого преимущества нас хотят лишить. В Законодательную Думу области внесен законопроект с официальным названием «О внесении изменений в статью 2 Закон Томской области от 17.11.2014 № 151 — ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области». За этим формальным названием законопроекта — предложение отменить прямые выборы мэра столицы региона, уравняв Томск с другими муниципалитетами, где выборы глав муниципалитетов отменили в конце 2018 года. Поражает циничность пояснительной записки» и остановилась на некоторых моментах, особенно удививших ее в законопроекте, отметив тот факт, что документ подал депутат от партии власти.

В то же время, сам Игорь Чернышев в комментарии «Милому Томску» отметил, что это его личная инициатива: «С партией и фракцией я не обсуждал ее. Губернатор должен брать ответственность на себя, а не говорить томичам, что вы сами себе избрали такого градоначальника. Во всех муниципалитетах назначение глав зарекомендовало себя, а почему бы и в Томске не назначать? Относительно того, что там якобы кадровый голод. Если голод — почему же назначили именно местных, а не варягов? Только в Шегарке приезжий. Я ушел на пенсию и моя законотворческая активность будет только увеличиваться. И что — каждый раз областная власть будет называть это провокацией?».

Заместитель председателя Законодательной Думы Томской области, лидер фракции «Единая Россия» Александр Куприянец тоже прокомментировал инициативу однопартийца от имени фракции: «Мы не поддерживаем инициативу депутата Чернышева как явно провокационную, совершенно не приемлемую для Томска и не учитывающую мнения томичей».

Куприянец подчеркнул: «Сказать, что депутаты удивлены — это значит не сказать ничего. Мы все помним, что депутат Чернышев был одним из самых ярых сторонников прямых выборов глав муниципальных образований. И мы вдвойне удивлены такой инициативой потому, что Игорь Николаевич, де-юре являющийся депутатом Законодательной Думы Томской области, де-факто давно живет в другом регионе. Не исключаю, что внесение этого абсурдного законопроекта сделано в интересах конкретных кандидатов в депутаты Думы города Томска — и уж конечно, не единороссов».

Депутат Чернышев, в свою очередь, ответил коллеге, что с удивлением обнаружил тот факт, что его инициатива была воспринята «неадекватно с последующим переходом на личности». Также он напомнил коллеге и «поддерживающим его депутатам», что при обсуждении вопроса об отмене прямых выборов в Томской области в 2018 году в региональном парламенте, «никто из депутатов Думы не прислушался к озвученным мной доводов относительно того, что при отмене выборов, например, в городе Стрежевом, обязательно необходимо учитывать мнение жителей столицы томских нефтяников».

Также Игорь Чернышев заявил: «Закон об отмене прямых выборов в области был принят большинством голосов депутатов, причем без оглядки на позицию стрежевчан и александровцев. А сегодня, когда идет ссылка на учет мнения простых томичей задаю себе вопрос — давно жители областного центра стали лучше, чем жители простой глубинки Томской области? Разве они могут быть в привилегированном положении по отношению к рядовому жителю того же Стрежевого? Нет! Более того, считаю, что у нас в регионе должна быть только одна партия — «партия томичей» и нельзя делать исключения ни для кого, будь он жителем Томска или Стрежевого!».

Томский журналист и политолог Сергей Мальцев в своем комментарии «Томскому Обзору» тоже отметил, что логика в позиции Чернышева есть: «В декабре 2018 года облдума, голосами депутатов Единой России, фактически упразднила прямые выборы глав районов и городских округов Томской области, кроме Томска. Чем томичи лучше шегарцев или каргасокцев? Не говоря уже о колпашевцах, асиновцах и стрежевчанах. Как по мне, так ничем. За что томичам такая привилегия, выбирать мэра? Тем более, что нынешнего мэра дважды выбирали при явке чуть выше 20%. Некоторые городские депутаты от партии, похоронившей прямые выборы в муниципалитетах, возмутились, и категорически высказались против этой инициативы. И даже пообещали активно бороться с подобным решением. А областной глава «Единой России», Александр Куприянец, сурово осадил Игоря Чернышёва. Пошли даже разговоры об исключении его из партии. Интересно, что они все скажут, когда из АП придет распоряжение отменить прямые выборы в Томске? Потому, что процесс по сворачиванию прямой демократии запущен, и никто его останавливать не собирается».

По словам председателя комитета облдумы по законодательству, государственному устройству и безопасности Дмитрия Лаптева, планируется, что инициатива депутата Чернышева будет «рассматриваться на комитете 22 сентября». Также он отметил, что «вопрос требует глубочайшей проработки, в первую очередь основываясь на мнении томичей. Нам нужно будет понять, отвечает ли законопроект интересам жителей».

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