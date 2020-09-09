Томск может лишиться прямых выборов мэра

9 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Максим Кузьмин

Депутат Законодательной думы Томской области Игорь Чернышев внес в региональный парламент законопроект, который предполагает отмену прямых выборов мэра Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на председателя комитета облудмы по законодательству, государственному устройству и безопасности Дмитрия Лаптева.

«Документ такой есть. Планируется, что инициатива будет рассматриваться на комитете 22 сентября. Точно цитату из законопроекта не помню, но смысл в том, чтобы привести к единообразию систему формирования исполнительной власти», — сказал Лаптев.

По его словам, члены комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности сейчас изучают законодательную инициативу.

«Безусловно, потребуются дополнительные консультации и обсуждения. Вопрос требует глубочайшей проработки, в первую очередь основываясь на мнении томичей. Нам нужно будет понять, отвечает ли законопроект интересам жителей», — подчеркнул Лаптев.

В настоящее время прямые выборы мэров остались в Абакане, Анадыре, Кемерово, Новосибирске, Хабаровске, Якутске и Томске.

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