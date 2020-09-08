В томской «башне Лунева» завершается ремонт

8 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Максим Бейков

Томич Александр Лунев рассказал в своем инстаграм-аккаунте о завершающем этапе ремонта в воданопарной башне, владельцем которой он стал в 2012 году.

Так, на шестом этаже закончен монтаж систем хранения под постаментом с кроватью. Здесь также появился шкаф с высокими дверцами, небольшой рабочий стол с полками над ним и полочка под технику над телевизором. Помощник Александра Павел дособирал, дошлифовал и покрыл лазурью самодельную входную дверь из толстой фанеры.

«Проект этажа нарисовала дизайнер Лена Корсунова. А все работы выполнял мой сотрудник Павел», — сообщил Томскому Обзору Александр.

Далее стартуют работы по укладке плитки на пол в санузле и установке минималистичной круглой раковины на каменной столешнице. Позже планируется выложить плиткой стены душевой кабины. А пока полы из лиственницы будут покрыты слоем прозрачного масла.

«Недели через три перееду на шестой этаж, судя по всему. Также планирую проводить экскурсии», — отметил Александр.

Старая водонапорная башня на улице 19 Гвардейской дивизии, 36а прославила на всю страну томича Александра Лунев. Зданию около 120 лет. За это время строение не наклонилось, несмотря на неустойчивые грунты в этом районе. Высота объекта составляет порядка 25 метров. Внутри имеется шесть этажей, чердак и смотровая площадка.

Фото: Александр Лунев

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