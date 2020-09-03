В Томской области 44 новых случая COVID-19

Томский Обзор / Фото: 3 сентября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 44 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 25 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 34 из вновь заболевших болезнь протекает бессимптомно. У 7 есть признаки ОРВИ, у 3 - пневмония. На сегодняшний день в обсерваторе находится один человек.

С учетом последних данных в регионе за весь период пандемии установлены 5 839 случаев заболевания COVID-19, 4 802 человека выздоровели, 69 скончались.

В сообщении также уточняется, что коэффициент распространения инфекции в Томской области снизился до 1,3. Днем ранее он составлял 1,57.

Напомним, ранее в Томской области продлили режим ограничений, введенный в марте 2020 года в связи с с распространением коронавируса.

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