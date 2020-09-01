Более 40 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 1 сентября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 42 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 15 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 36 вновь заболевших инфекция протекает бессимптомно. У 4 есть признаки ОРВИ, у 2 - пневмония. В обсерваторе под Томском находится один человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 5748 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 4711, умерших 69.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе находится на уровне 1,56.

Ранее в Томской области продлили режим ограничений, введенный в марте из-за ситуации с распространением коронавируса.

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