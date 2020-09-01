В ТПУ запустили производство многоразовых масок для студентов и сотрудников

На базе Инженерной школы новых производственных технологий Томского политехнического университета запущено производство многоразовых масок для студентов и сотрудников. К 1 сентября здесь планировали сделать 10 000 масок.

Как сообщает пресс-служба вуза, средства защиты делают в лаборатории лазерной техники и технологий ТПУ из неопрена. Их вырезают из полотна на лазерных граверах.

«В этой лаборатории студенты учатся работать с лазерной техникой. И здесь у нас были подходящие установки. В частности, граверы, на которых можно вырезать и делать гравировку на неметаллических материалах — коже, дереве, бумаге. Нужно было только закупить подходящий материал и сделать модель маски. Неопрен хорош тем, что после вырезания края маски не нужно дополнительно обрабатывать, прошивать», — говорит инженер лаборатории Никита Вторушин.

Одного полотна размером 70 на 40 сантиметров, что соответствует рабочей площади лазерного гравера, хватает на восемь масок. На их изготовление уходит всего 100 секунд. В день в лаборатории можно сделать около 2000 масок. Всего в лабораторию закуплено материала на 100 тысяч масок.

«Мы делаем маски двух размеров. К 1 сентября рассчитываем сделать 10 000 масок», — отмечает инженер.

Студенты, проживающие в общежитиях университета, смогут получить эти маски у администраторов общежитий, а томичи и те, кто живут вне кампуса, — в Едином деканате ТПУ.

О возможности получить маски студенты будут проинформированы через личный кабинет.

Добавим, к началу учебного года в корпусах ТПУ сделана разметка, по которой будут двигаться студенты между аудиториями. На входе в корпуса будет измеряться температура, для этого дополнительно закуплено более 130 инфракрасных термометров. Также закуплены мобильнее ультрафиолетовые очистители воздуха для аудиторий, больше 22 тысяч одноразовых масок, 93 тысячи одноразовых перчаток. В аудиториях и на входе в объекты в доступе дезинфицирующее средство для рук. В корпусах и общежитиях ведется усиленная обработка помещений с помощью дезинфицирующих средств.

Напомним, накануне в Томской области решением губернатора был продлен режим ограничений, введенный в марте в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Фото: пресс-служба ТПУ

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