В восстановленной арке томского Горсада начал работу Туристский информационный центр

31 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

На прошлой неделе Томский туристский информационный центр заработал по новому адресу — в здании восстановленной арки Городского сада (ул. Герцена, 6 стр. 3), сообщает пресс-служба администрации города.

Путешественники смогут бесплатно получить туристскую карту-путеводитель, а также информацию о работе музеев и городских достопримечательностях. Центр работает ежедневно с 10.00 до 19.00.

Также Туристский информационный центр каждые выходные в рамках Экскурсионного марафона будет проводить мероприятия. С графиком экскурсий можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщалось ранее, помещения внутри арки будут оборудованы сенсорным экраном, выставочными стендами для презентации материалов и удобной мебелью. На втором этаже расположатся менеджеры ТИЦ, переговорная и презентационная зона. В левой стороне арки планировалось разместить сувенирный магазин и помещение для работы экскурсоводов. А рядом со зданием — обустроить велосипедную парковку за счет спонсорских средств для проведения велосипедных экскурсий.

Каменная арка с колоннами и кассами при входе была построена в 1950-е годы в стиле «ампир». Разрешения на ее строительство добился директор Городского сада — Петр Матвеевич Левин.

Тэги/темы: