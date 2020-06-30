В арке томского горсада разместится Туристско-информационный центр

30 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В Томске завершаются работы по восстановлению арки в Городском саду. В дальнейшем здесь планируется разместить Туристско-информационный центр.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, помещения внутри арки будут оборудованы сенсорным экраном, выставочными стендами для презентации материалов и удобной мебелью. На втором этаже расположатся менеджеры ТИЦ, переговорная и презентационная зона. В левой стороне арки планируется разместить сувенирный магазин и помещение для работы экскурсоводов. А рядом со зданием — обустроить велосипедную парковку за счет спонсорских средств для проведения велосипедных экскурсий.

Каменная арка с колоннами и кассами при входе была построена в 1950-е годы в стиле «ампир». Разрешения на ее строительство добился директор сада — Петр Матвеевич Левин.

При очередном ремонте в помещении арки в 2011 году сотрудник Горсада Александр Мельников нашел брошенные документы о деятельности Городского сада за 1955–1972 годы. Оказалось, что парк был центром культуры, досуга, отдыха, развлечения и дополнительного образования томичей — взрослых и детей. Сейчас эти документы выложены на сайте Томского областного краеведческого музея.

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Из отчета Томского Городского сада за 1955 год

В 2016 году специалисты Томского государственного архитектурно-строительного университета обследовали арку и подтвердили, что существует реальная угроза ее обрушения, и сооружение снесли.

В 2019 году восстановление началось за счет внебюджетных средств. Подрядчиком на объекте выступило ООО «Томскремстройпроект». Работы планировалось завершить в июне 2020 года.

В настоящее время здесь уже завершены строительные и отделочные работы. Выполнено устройство фундаментной плиты, колонн, кровли, возведены кирпичные стены, смонтированы системы электроснабжения и отопления, выполнены внутренние отделочные работы, оштукатурен и покрашен фасад.

Прилегающие тротуары планируется оформить декоративной плиткой. Работы будут выполнены после того, как с объекта уйдут строители.

Благоустроить прилегающую к арке территории планируется за счет внебюджетных средств.

Горсад, главный вход, 1961 г. Фото: 1604.ru

Арка, май 2020 г. Фото: Елена Фаткулина

Арка, май 2020 г. Фото: Елена Фаткулина

Арка, май 2020 г. Фото: Елена Фаткулина

Арка, июнь 2020 г. Фото: Владимир Дударев

Арка, июнь 2020 г. Фото: Владимир Дударев

Арка, июнь 2020 г. Фото: Владимир Дударев

Арка, июнь 2020 г. Фото: Владимир Дударев

Арка, июнь 2020 г. Фото: Владимир Дударев

Арка, июнь 2020 г. Фото: Владимир Дударев

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