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Начальником Департамента жилищной политики Томска назначен Александр Михайлов

Власть, Город, Награды и назначения, Томские новости, Михайлов интересные новости Томска власти Начальником Департамента жилищной политики Томска назначен Александр Михайлов

Новый городской Департамент жилищной политики возглавил Александр Михайлов, ранее занимавший должность заместителя начальника Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области. Назначение накануне подписал мэр Томска Дмитрий Махиня, сообщает пресс-служба мэрии.

Александр Михайлов окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция», в дальнейшем получил степень кандидата юридических наук.

В 2002 году начал работу в городском Департаменте дорожного строительства, благоустройства и транспорта. Затем продолжил свою деятельность в областной администрации в должности начальника контрольно-аналитического отдела, а затем — председателя комитета аналитической и организационно-правовой работы Департамента модернизации и экономики и ЖКХ. С 2012 года работал заместителем начальника Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора по организационно-правовой работе и государственному жилищному надзору.

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