Начальником Департамента жилищной политики Томска назначен Александр Михайлов

Новый городской Департамент жилищной политики возглавил Александр Михайлов, ранее занимавший должность заместителя начальника Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области. Назначение накануне подписал мэр Томска Дмитрий Махиня, сообщает пресс-служба мэрии.

Александр Михайлов окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция», в дальнейшем получил степень кандидата юридических наук.

В 2002 году начал работу в городском Департаменте дорожного строительства, благоустройства и транспорта. Затем продолжил свою деятельность в областной администрации в должности начальника контрольно-аналитического отдела, а затем — председателя комитета аналитической и организационно-правовой работы Департамента модернизации и экономики и ЖКХ. С 2012 года работал заместителем начальника Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора по организационно-правовой работе и государственному жилищному надзору.

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