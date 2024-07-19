В Томске запустили новый сервис проката фиолетовых электросамокатов

19 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ПАО «Мобильные ТелеСистемы»

В Томске запущен новый сервис кикшеринга «Юрент». Фиолетовые электросамокаты принадлежат компании, входящей в ПАО «МТС». Ранее кикшеринг запустился в Новосибирске и Красноярске.

Как рассказали «Томскому Обзору» в пресс-службе сервиса, в течение этого сезона на улицах Томска появится 1500 новых электросамокатов марки Ninebot S90L.

Для аренды самоката используется приложение «МТС Юрент» на смартфоне. После завершения поездки устройства нужно оставлять на специальных парковках. Воспользоваться кикшерингом смогут все желающие, вне зависимости от оператора связи, отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

Самокаты «Юрента» соответствуют требованиям ПДД: поддерживается ограничение скорости до 25 км/ч, вес устройства не превышает 35 килограммов. При этом максимальная скорость может быть снижена вплоть до 10 км/ч в местах с интенсивным пешеходным трафиком. Помимо этого, новое оборудование оснащено повторными сигналами на руле и заднем крыле, а также двумя дашбордами (панелями управления).

Для повышения культуры вождения, а также обучения пользователям ПДД в рамках «Года безопасного самоката» компания также планирует провести «Школы безопасного вождения», где опытные инструкторы расскажут участникам, как пользоваться электросамокатами.

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