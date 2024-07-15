Курировавший ремонт дорог в Томской области замгубернатора покинул свой пост

15 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Курировавший дорожные проекты в Томской области заместитель губернатора по инфраструктуре Александр Лебедев покинул свой пост. О том, что чиновник «уволен с должности», сообщил глава региона Владимир Мазур в своем телеграм-канале.

Напомним, А. Лебедев был назначен на должность в феврале 2024 года. Ранее он возглавлял региональный департамент дорожного хозяйства в Ханты-Мансийске, а до того — государственную компанию «Северавтодор».

Также Владимир Мазур сообщил, что в связи с ситуацией в сфере дорожного ремонта в Томске и на межмуниципальных дорогах он создал специальный штаб, который начнет работать уже с сегодняшнего дня. Как отмечается, в рамках деятельности штаба, будут проводится регулярные доклады о решениях и предложениях по всем участкам, где ремонт идет вне графика.

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